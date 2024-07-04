Haliç Köprüsü'nde Asfalt Yenileme Çalışması Nedeniyle Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
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Haliç Köprüsü'nde Asfalt Yenileme Çalışması Nedeniyle Trafik Yoğunluğu

Haliç Köprüsü\'nde Asfalt Yenileme Çalışması Nedeniyle Trafik Yoğunluğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfalt yenileme çalışması nedeniyle Haliç orta köprünün Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı. Bu durum D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğuna neden oldu ve Bahçelievler'e kadar uzandı. Çalışmaların 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.

04.07.2024 09:46
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan asfalt yenileme çalışması nedeniyle Haliç orta köprünün Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı. Kapanan yol nedeniyle D-100 Karayolu'nda başlayan trafik yoğunluğu Bahçelievler'e kadar uzandı. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması dün akşam saat 23.00'da başlatıldı. Çalışmalar kapsamında metrobüs yolunun da bulunduğu orta köprü Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı. Sürücüler, D-100 Karayolu'na yerleştirilen trafik işaret levhaları ve ışıklı dubalarla Haliç Köprüsü yan yola yönlendirildi. İşine gitmek isteyen İstanbullular, kapanan orta şerit nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı. Haliç Köprüsü'nde başlayan trafik yoğunluğu, Bahçelievler'e kadar uzandı. Sabah saatlerinden itibaren Haliç Köprüsü ve yakınlarında oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Haliç Köprüsü'ndeki çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Haliç Köprüsü'nde Asfalt Yenileme Çalışması Nedeniyle Trafik Yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haliç Köprüsü'nde Asfalt Yenileme Çalışması Nedeniyle Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
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