İBB, İstanbul'daki Plajları Yaza Hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB, İstanbul'daki Plajları Yaza Hazırladı

İBB, İstanbul\'daki Plajları Yaza Hazırladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sorumluluğundaki Büyükada, Caddebostan, Bakırköy Güneş ve Küçükçekmece Menekşe plajlarını yaza hazırladı. 15 Haziran'da açılacak sezon giyinme kabini, duş alanları, şemsiye ve şezlongları ile misafirlerine günübirlik tatil konforu sunacak. İstanbullular renkli aktivitelerle yaz boyu deniz keyfi yapacak.

01.06.2024 14:27  Güncelleme: 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sorumluluğundaki Büyükada, Caddebostan, Bakırköy Güneş ve Küçükçekmece Menekşe plajlarını yaza hazırladı. 15 Haziran'da açılacak sezon giyinme kabini, duş alanları, şemsiye ve şezlongları ile misafirlerine günübirlik tatil konforu sunacak. İstanbullular renkli aktivitelerle yaz boyu deniz keyfi yapacak.

İBB Büyükada, Caddebostan, Florya Güneş ve Küçükçekmece Menekşe plajlarında giyinme kabini duş alanları, şemsiye ve şezlongları ile 15 Haziran'dan itibaren misafirlerine günübirlik tatil konforu sunacak. Yiyecek içecek ihtiyaçları için de BELTUR kafeler hizmet verecek.

"Giriş ücretleri belli oldu"

Kadıköy Caddebostan 1 ve Bakırköy Güneş Plajları 2024 yılı giriş ücreti tam 60 TL, öğrenci 30 TL olarak belirlendi.  Tam hizmet modeli ile hizmet verilen plajlarda kapalı turnike sistemli, tam fonksiyonlu, tuvalet, duş, soyunma kabini, kafe, spor alanları, şezlong ve şemsiye hizmeti sunuluyor.

Kadıköy ilçesi Caddebostan 2-3 ve Küçükçekmece Menekşe Plajları'nda ücretli açık duş ve ücretli tuvalet hizmeti Boğaziçi A.Ş. tarafından veriliyor.  Alanda bulunan şemsiye ve şezlong kiralama hizmetini ise BELTUR sağlıyor. Kısmi hizmet modeli ile işletilen 2024 yılı ücreti ise 30 TL.

Çatalca İlçesi Yalıköy 1-2, Arnavutköy ilçesi Yeniköy, Sarıyer İlçesi Kısırkaya, Silivri İlçesi Semizkum, Kumluk, Selimpaşa, Büyükçekmece Albatros ve Avcılar İlçesi Denizköşkler plajları ise üçüncü model olarak işletiliyor.  Bu plajlarda ücretsiz giriş yapılan asgari ihtiyaçların karşılanabileceği duş, tuvalet, soyunma kabini gibi hizmetler Boğaziçi Yönetim A.Ş tarafından 2 TL karşılığında sunuluyor.

"Şehrin kalabalığından kaçmak isteyenlerin adresi "

BELTUR Büyükada Plajı, İstanbul'dan uzaklaşmadan tatil ve dinlenme alanı yaratıyor. Temiz deniz suyu ve güneşlenme imkanı sunan plajda; şezlong, şemsiye, tuvalet ve duş gibi temel hizmetler veriliyor. Plaj alanında 2 BELTUR Mini konsepti ile yeme-içme ihtiyacı karşılanabiliyor. Ayrıca, Büyükada Tabiat ve Orman Parkı içerisindeki BELTUR Büyükada Tesisi'nde, restoran ve kafe hizmetlerinden de faydalanılacak.

"Plajlara toplu taşıma ile kolay ulaşım"

İBB, sorumluluğundaki plajlara toplu taşıma ile ulaşım sağlanabiliyor. Caddebostan plajlarına metro ve Marmaray ile Florya Güneş ve Küçükçekmece Menekşe plajlarına da yine Marmaray ile rahatlıkla gidiliyor. BELTUR Büyükada Plajı'na Bostancı ve Kartal BELTUR iskelelerinden tekne ile ulaşım sağlanıyor. Büyükada merkezinden yürüme mesafesinde olan plaja BA-4 Maden İETT elektrikli araçlar ya da ada taksileriyle gidiliyor.

"Engelli bireyler rahatlıkla kullanabilecek"

Anadolu Yakası Kadıköy Caddebostan 1-2-3 Plajları, Avrupa Yakasında ise Bakırköy Güneş Motel Küçükçekmece Menekşe Plajları engelli bireylerin rahat kullanımı için düzenlendi. Bu plajlar, engellilerin kullanımına uygun ulaşım yolu soyunma kabinleri, duş ve tuvalet olarak tasarlandı.

"662 Cankurtaran görev alıyor"

İBB, her yıl olduğu gibi plaj sezonunda kendi sorumluluğundaki plajlarla birlikte İstanbul genelindeki 51 plajda 09.30-19.00 saatleri arasında cankurtaran hizmeti vermeye devam edecek. 662 cankurtaran personelinin görev alacağı plajlarda cankurtaran hizmeti kapsamında 50 adet Jet-Ski, 4 adet Kurtarma Botu 2 Adet Dron (Hava Aracı), 19 adet ATV Aracı, 244 adet Gözetleme Kulesi bulunuyor. 2005 - 2024 yılları arasında cankurtaran hizmeti verilen plajlarda boğulma tehlikesi geçiren 72 bin 996 kişi kurtarıldı.

"Güvenli bölgeler için tabelalar yer alıyor"

Hizmet verilen 51 plajın tamamında plaj kurallarına ve tehlikelere ait bilgilendirme amaçlı tabelalar yer alıyor. Hizmet verilen plajlarda denize girilebilecek güvenli bölgeler emniyet bariyerleriyle çevrilerek yönlendirmeler yapılıyor.

"Egitimler eşliğinde plaj etkinlikleri"

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul işbirliğinde 11 plajda futboldan badmintona kadar birçok spor etkinliği düzenlenecek. Plaj etkinlikleri Pazartesi günleri hariç her plajda 2 eğitmen olmak üzere toplam 22 spor eğitmeni eşliğinde haftanın 6 günü, 09.30-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

"Plajlarda düzenlenecek spor aktiviteleri"

Futbol Ayak Tenisi, Koordinasyon Parkuru, Badminton, Survivor Parkuru, Bocce, Plaj Voleybolu, Plaj Futbolu, Plaj Tenisi

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece, Caddebostan, Bakırköy, Büyükada, İstanbul, Tatil, Güneş, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, İstanbul'daki Plajları Yaza Hazırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 1 ton domuz eti ele geçirildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
12:33 Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza
12:05 Jose Mourinho’nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
12:02 Erdoğan bayramdan önce CHP’yi ziyaret edecek ’’Kırmızı çizgi’’ vurgusu dikkat çekti Erdoğan bayramdan önce CHP'yi ziyaret edecek! ''Kırmızı çizgi'' vurgusu dikkat çekti
11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
14:01 Kenan Doğulu’dan Yılmaz Erdoğan’ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?
13:51 Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic’e teklif yaptı Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic'e teklif yaptı
13:01 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
11:27 Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
11:23 A Milli Takım’da deprem Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
11:23 İsrail’in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu Hedefte Netanyahu var İsrail'in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu? Hedefte Netanyahu var
10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 14:50:25. #1.13#
SON DAKİKA: İBB, İstanbul'daki Plajları Yaza Hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement