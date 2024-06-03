Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt\'tan İstanbullulara Çağrı: Riskli Yapıda Oturduğunu Düşünen Vatandaşlarımız Aralarında Uzlaşıp Bize Başvurabilirler

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Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL)- Küçükçekmece Kartaltepe'de kendiliğinden çöken bina bir kez daha gözleri İstanbul'daki benzeri binalara çevirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ "İstanbul Yenileniyor" programı kapsamında benzeri riskli yapıların dönüşümüne devam ediyor. Bugün Kadıköy'de 1982 yılında yapılmış Bahadır Apartmanı'nın yıkımına başlandı. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, kentte yapı stokunun yüzde 70'inin 2 bin öncesi yapılmış olmasına dikkat çekti. Kurt, "Bu çok ciddi bir sıkıntı. Hem eski tekniklere, hem eski malzeme standartlarına göre yapıldı. Dolayısıyla bizim bu bilinçle hareket edip bir seferberlik halinde bu sürece paydaş olmamız gerekiyor. İstanbul'da da riskli yapıda oturan oturduğunu düşünen vatandaşlarımız, uzlaşması halinde İstanbul yenileniyor ve başvurabilirler" dedi.

İBB iştiraki KİPTAŞ "İstanbul Yenileniyor" kapsamında riskli yapıların dönüşümüne devam ediyor. Kadıköy Kozyatağı'nda bulunan Bahar Apartmanı yıkımı öncesinde sorularını yanıtlayan Kurt, İstanbul'da 200 bin riskli yapıdan söz etti. Kurt şunları söyledi:

"200 bin ağır hasarlı olacak denilen yapının hepsi Küçükçekmece'de yıkılan yapılarla aynı statüde olarak değerlendirebiliriz"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm strateji belgesi kapsamında yaptığı çalışmada olası bir Marmara depreminde 200 bin yapının kullanılamaz hale geleceği tespit edildi. Bu da 1.2 milyon bağımsız birime denk geliyor 4.8 milyon insanın yaşadığı yapı. Yani bu yapıların hepsi aslında dünkü yapılar statüsünde değerlendirebiliriz. Dünkü yapının ekstra kat yapılması ve fiziki müdahalede bulunulması tabii kendi kendine yıkılmasını biraz daha kolaylaştırdı. Ama mesela şu anda bulunduğumuz yapıda yıkmaya çalıştığımız yapıda mühendislik hizmetlerinden faydalandığı söylenen ama yapı malzemesi olarak standartların çok dışında olan ve hak sahiplerimiz az önce söyledi. Yapıda artık kolonlar patlamaya başlamıştı ve sesler gelmeye başlamış dediği bir yapı ve şehrin merkezindeyiz. Yani bana göre İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yaptığı o 200 bin ağır hasarlı olacak denilen yapının hepsi dünkü Küçükçekmece'de yıkılan yapılarla aynı statüde olarak değerlendirebiliriz.

"Çok ciddi bir risk yapı stokmuz var"

Zaten bu bilinçle bakmalıyız olaya yani o yıkılır, bu yıkılır şu kadar vaktimiz var diye değil, çok ciddi bir risk yapı stokumuz var. İstanbul kentinin yapı stokunun yüzde 70'i 2 bin öncesi yapılmış. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Hem eski tekniklere göre yapıldı, hem eski malzeme standartlarına göre yapıldı. Dolayısıyla bizim bu bilinçle hareket edip bir seferberlik halinde bu sürece paydaş olmamız gerekiyor. Tüm kesimler olarak, hak sahipleri, komşular. Mesela bu binayı yıkıyoruz ama bunun etrafındaki binalara şöyle gözle de baktığımızda ne kadar potansiyel risk olduğunu görüyoruz ve daha yüksek yapılar"

"Vatandaşımız çaresiz"

Yıkılan Bahar Apartmanın karşısında bulunan bir başka binada bile risklerin olduğunu belirten Kurt "Bence bu binada riskli. Hemen yanındaki bina riskli. Zaten bunun için uzman olmaya gerek yok. Baktığınızda deformasyonu yapıda görüyoruz artık. Betonun aralarından demirler çıkmaya başlamış. Mühendislik olarak sıkıntılı bir yapı olduğunu da görüyoruz. Ama vatandaşlarımız tabii ki çaresiz. Borçlanmaların altında kalkamayabiliyorlar. O yüzden kamu bankalarına yaptığımız çağrı çok kıymetli" dedi.

"Biz hayat kurtarma mücadelesine maksimum seviyede devam ediyoruz"

"Hayat kurtarma mücadelesine maksimum seviyede devam ediyoruz" diyen KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt 'Kamu bankalarından bir dönüş oldu mu' sorusuna ise resmi yazışma yaptığını ve bu süreç içerisinde bir dönüş olmasını beklediklerini belirtti. Kurt "Mutlaka çağrılarımıza dönüş olmadığı için artık resmi yazı yazma gereği duyduk. Ben geçen hafta itibariyle KİPTAŞ Genel Müdürü olarak bu sistemde sürecin de garantili olacağımızı taahhüt ederek bir yazı yazdım. Resmi yazıya inşallah dönüş bekliyoruz. Lütfen dönüşüm süreçlerini siyasete alet etmesin siyasiler. İstanbul'da da riskli yapıda oturan oturduğunu düşünen vatandaşlarımız, uzlaşması halinde İstanbul yenileniyor ve başvurabilirler. Mutlaka kendilerine inşaat maliyetleri üzerinden bir teklif sunarız. Değişik destek paketlerimiz var. Mutlaka onlardan birinden faydalanabilirler. Ben inanıyorum ki süre içerisinde kamu bankaları da bu sürece paydaş olacak. Biz hayat kurtarma mücadelesine maksimum seviyede devam ediyoruz" diye konuştu.