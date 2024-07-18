Kartal Belediyesi Kreş Öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Kreş Öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi Verildi

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü iş birliğiyle, ilçeli kreş öğrencilerine 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi.

18.07.2024 13:45
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü iş birliğiyle, ilçeli kreş öğrencilerine "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Afet Eğitmeni Melisnur Nevruz, Kartallı kreş öğrencilerine afet anında nasıl davranmaları gerektiği ve seslerini duyurmak için neler yapmaları gerektiğini anlattı. Çocuklar eğitmen Melisnur Nevruz'un çök, kapan, tutun komutlarını yerine getirdi.

Çocuklar "Afet Dedektifi" oldu

Eğitim kapsamında temsili bir afet çantasının içinde bulunması gereken malzemeleri "sticker" ile öğrenen çocuklar, ardından gerçek bir afet çantasının içerisinde olması gereken tüm materyalleri öğrenerek çantalarını doldurdu. Eğitimin ardından Eğitmen Melisnur Nevruz tarafından "Afet Dedektif" rozetlerini ve sertifikalarını alan çocuklar, artık birer "Afet Dedektifi" olarak içinde bulunabilecekleri herhangi bir afet durumunda aşama aşama yapmaları gereken her şeyi öğrendiklerini ve çevrelerine de bu konuda yardımcı olacaklarını, eğitimde öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşacaklarını dile getirdi.

Etkinliğin sonunda İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Afet Eğitmeni Melisnur Nevruz'a teşekkür eden Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars, "Bugün burada çocuklarımıza çok değerli bilgiler aktardık. Bugün çocuklara eğlenceli gelen bu etkinlikler yarın yaşayacakları bir afet anında hayatlarını kurtaracak nitelikte bilgilerdir. Bizlere eşlik edip değerli bilgilerini çocuklarımıza aktaran Afet Eğitmeni'miz Melisnur Nevruz ve İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çocuklarımız için çok daha güzel eğitimler hazırlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi Kreş Öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi Verildi - Son Dakika

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