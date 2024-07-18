İstanbul'da Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği Gündeme Geldi - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği Gündeme Geldi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin alt komisyon toplantısında Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği konusu gündeme geldi. Toplantıda tüm devlet kurumlarından yazılı görüş alınması ve yönetmelik komisyonunun kurulması kararı alındı. Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, toplantı sırasında taksicilerin kendilerine saldırdığını belirtti ve destek beklediklerini vurguladı.

18.07.2024 13:14
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) alt komisyon toplantısı gerçekleşti. Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği konusunun ilk kez gündeme geldiği toplantıda tüm devlet kurumlarından yazılı görüş alınması ardından da yönetmelik komisyonunun kurulması ve onaylanmak için oylamaya sunulması kararı çıktı.

"TAKSİCİLER ÜSTÜMÜZE YÜRÜDÜ"

İstanbul'da ulaşıma yönelik düzenlemelerin ele alındığı UKOME Alt Komisyon toplantısının ardından Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem açıklama yaptı. Toplantı sırasında taksicilerin bir anda kendilerine saldırdıklarını söyleyen Öktem, "Taksiciler bir anda ayağa kalktı 'biz terk ediyoruz' dedi. Çıkarken de bizim üstümüze yürümeye çalıştılar" diye konuştu. Taksicilerden 'plaka ağaları' olarak bahseden Öktem "alayınız gelsin" ifadelerini kullandı.

"KAZANACAĞIZ DEMİŞTİK, KAZANIYORUZ"

Öktem, "UKOME bütün ilgili bakanlıklara ve devlet kurumlarına görüş almak için yazı yazıyor. Akabinde Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği için komisyon kurulacak, bu komisyonda çalışma yapılacak ve sonrasında UKOME'yer oylama için gelinecek. Kazanacağız demiştik, kazanıyoruz. İstanbul bizimle" dedi.

Ulaşım Daire Başkanlığına teşekkürlerini ileten Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden desteklerini beklediğinin altını çizdi. Öktem, "Destek bekliyoruz, çünkü kazanacağımızı biliyoruz. 178 bin kişilik devasa bir aileyiz. Bu 178 bin tencere demek. Dünyanın her tarafında var, Türkiye'de de olacak engellenemez" diye konuştu.

İstanbul\'da Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği Gündeme Geldi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği Gündeme Geldi - Son Dakika

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