Bozüyük Belediye Başkanı Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi\'nde İncelemelerde Bulundu

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bozüyük Belediyesi teknik heyetleri ile birlikte Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi'nde incelemelerde bulundu.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İBB Fen İşleri Dairesi Başkanı Recep Korkut, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Serap Öbekci, ilgili başkan yardımcısı ve belediyelerin teknik heyetleri ile birlikte yapımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilen ve çalışmaları hızla devam eden Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi'nde bir araya geldi. Fikir alışverişinde de bulunulan ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu, beraberindekilerle birlikte inşaat alanında incelemelerde bulundu. - BİLECİK