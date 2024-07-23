İBB'nin yol çalışması trafik çilesine döndü - Son Dakika
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Genel

İBB'nin yol çalışması trafik çilesine döndü

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşyol-Florya metrobüs durakları arasında yapılan çalışma nedeniyle E5 karayolunda trafik çileye döndü. Yaz aylarında trafiğin rahat olması beklenirken, yapılan çalışma ile trafik artışı daha da arttı.

23.07.2024 21:00  Güncelleme: 21:10
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Küçükçekmece'de İBB'nin yol çalışması trafik çilesine döndü

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşyol-Florya metrobüs durakları arasında yapılan çalışma nedeniyle E5 karayolunda trafik çileye döndü. Yaz aylarında trafiğin rahat olması beklenirken, yapılan çalışma ile trafik artışı daha da arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, E5 karayolunun Beşyol-Florya metrobüs durakları arasında kalan kısmında çalışma başlattı. Beşyol Metrobüs durağında yapılan tadilat çalışması şubat ayından bu yana hala bitirilmezken, bu sefer de yapılan yol çalışması nedeniyle sürücüler zor durumda kaldı. Özellikle saat 16.00'dan itibaren başlayan trafik yoğunluğu Yenibosna'ya kadar sürerken, araçların Beylikdüzü istikametinde adım adım ilerlediği görüldü.

İBB\'nin yol çalışması trafik çilesine döndü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İBB'nin yol çalışması trafik çilesine döndü - Son Dakika

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