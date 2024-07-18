İstanbul Para Kürek Milli Takımı Paris\'teki Paralimpik Oyunları\'na katılma hakkı kazandı

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un tahsis ettiği kayıkhanede kurulan Türkiye Para Kürek Milli Takımı, Paris'teki Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

İBB Spor İstanbul, geçen yılın ağustos ayında Haliç Su Sporları Merkezi'ndeki kayıkhanesini Türkiye Kürek Federasyonu'na tahsis etti. Federasyonun kurduğu Türkiye Para Kürek Milli Takımı, bu tesiste 8 aylık bir çalışmanın sonunda Paris'te yapılacak Paralimpik Oyunları'na kota almayı başardı. Türkiye, kürek branşında tarihinde ilk kez Paralimpik Oyunları'na gitme hakkı kazandı.

Bozkurt ve Şen, madalya için kürek çekecek

Para Kürek Mix İki Çifte kategorisinde Yiğit Doğukan Bozkurt ve Nurşen Şen'in temsil ettiği Türkiye Para Kürek Milli Takımı, 28 Ağustos-8 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya için yarışacak. Milli sporcu Yiğit Doğukan Bozkurt, geçen şubat ayında Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Dünya ve Avrupa Salon Kürek Şampiyonası'nda da iki bronz ve bir gümüş madalya kazanmıştı.

Kick Boksta üç madalya geldi

İBB Spor İstanbul tesislerinde çalışmalarını sürdüren sporculardan bir başarı hikayesi de kick bokstan geldi. İBB Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde gelişim gruplarında yer alan üç öğrenci, Konya'da yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda derece yaptı.

60 kg Kadınlar Büyük Yaş (18-45) kategorisinde mücadele veren 21 yaşındaki Yasemin Sultan Elmas gümüş, 63 kg Erkekler Büyük Yaş (18-45) kategorisinde Berkay Bingül (22) ile 65 kg Kadınlar Büyük Yaş (18-45) kategorisinde İrem Aksakallı (21) bronz madalyaya ulaştı.