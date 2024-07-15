İstanbul'da yağmur suyu hattı çalışması

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Kartal Belediyesi ekipleri, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Akşemsettin Caddesi ve Nurçiçeği Caddesi'ni bağlayan sokakta yağmur suyu hattı çalışması yapıyor.

İBB ve Kartal Belediyesi ekipleri, Uğur Mumcu Mahallesi Akşemsettin Caddesi ile Nurçiçeği Caddesi'ni bağlayan sokakta yağmur suyu hattı çalışması yapıyor. Bölgedeki sitelerin bodrum katlarında yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla başlatılan çalışma ile vatandaşların olumsuz hava koşullarından en az seviyede etkilenmesi hedefleniyor.

İki caddeyi bağlayan yağmur suyu hattı çalışmaları kalan 80 metrelik bölüm bittikten sonra tamamlanacak.

Başkan Yüksel, çalışmaları yerinde takip etti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Nurçiçeği Sokak'ta yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı. Yüksel, ilçe genelinde çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ve hangi noktada sorun var ise zaman içinde bu alanlarla ilgili çalışmaların da yapılacağını dile getirdi.