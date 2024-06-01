İBB, Balat Spor Tesisi'ni amatör spor kulüplerine açtı - Son Dakika
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İBB, Balat Spor Tesisi'ni amatör spor kulüplerine açtı

İBB, Balat Spor Tesisi\'ni amatör spor kulüplerine açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Balat Spor Tesisi'ni yenileyerek amatör spor kulüplerinin kullanımına açtı. Tesis, bölgedeki 43 futbol takımının yaklaşık 4 bin sporcusuna hizmet verecek.

01.06.2024 16:14  Güncelleme: 16:15
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçtiğimiz yıllarda profesyonel bir futbol kulübü tarafından kiralanan Balat Spor Tesisi'ni yenileyerek amatör spor kulüplerinin kullanımına açtı. Tesis, bölgede yer alan 43 futbol takımının yaklaşık 4 bin sporcusuna hizmet verecek.

İBB amatör spor kulüplerinin antrenman ve müsabakalar için ihtiyaç duydukları tesisleri hizmete sunmaya devam ediyor. Daha önce profesyonel bir futbol kulübü tarafından kiralanan ve sözleşmesi bittikten sonra yeniden İBB işletmesine geçen Balat Spor Tesisi'ndeki yenileme çalışmaları tamamlandı. Tesisteki iki futbol sahası, bölgedeki 43 futbol takımının yaklaşık 4 bin sporcusunun antrenmanlarına ev sahipliği yapacak.

"İki futbol sahası yeniden yapıldı"

Haliç kıyısında yer alan iki futbol sahasının bulunduğu tesis A'dan Z'ye yenilendi. Yapılan tadilat kapsamında tesisteki iki sahanın çevresindeki çelik konstrüksiyonlar değiştirildi, aydınlatma sistemi revize edildi. Sahaların altyapısı ve suni çimle birlikte zemin tamamen yenilendi.  Daha önceki konteynerlerin yerine, antrenman yapan sporcular için 4 adet yeni soyunma odası ve 2 adet hakem odası yapıldı.

"Taraftar için yeni tribün"

Tesisteki en önemli çalışmalardan biri ise daha önce olmayan yeni bir tribünün sahaya kazandırılması olacak. Geçmişte sadece bir kulübün antrenman yaptığı tesiste bundan böyle bölgedeki 16 faal futbol kulübünün 43 takımı antrenmanlarını ve müsabakalarını yapılabilecek. Maçlarını Balat Spor Tesisinde ev sahibi olarak oynayacak takımların taraftarları için 400, misafir takımların ise 110 kişilik tribünleri olacak. Yapımı tamamlandığında kulüpler tribünün alt bölümlerini malzeme deposu olarak kullanabilecek. Ayda 4 bin sporcuya hizmet vermesi planlanan Balat Spor Tesisiyle birlikte İBB'nin amatör spor kulüplerine hizmet verdiği tesis sayısı 21'e yükseldi.

"Amatör spor kulüplerine destek"

İBB, İstanbul'da amatör sporun ve spor kulüplerinin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla kulüplere çeşitli alanlarda destek veriyor. Bu desteklerin başında son 5 yılda miktarı 70 milyon TL'yi aşan malzeme desteği geliyor. 39 ilçedeki amatör spor kulüplerine yönelik olan bu destek kapsamında sporcuların ihtiyaç duydukları, antrenmanlarda ve müsabakalarda kullandıkları, 115 farklı türdeki 380 bine yakın spor malzemesi her yıl sporculara ulaştırılıyor.

Kaynak: ANKA

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