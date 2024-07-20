İBB, Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 50. Yılını Sergi ve Etkinliklerle Kutluyor

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Müze Gazhane'de düzenlenen 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında İBB Koleksiyonu' sergisi bu akşam açılıyor. Etkinlikler kapsamında söyleşiler yapılacak ve Kıbrıs halk dansları ile tiyatro oyunu da sahnelenecek.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Anma Etkinlikleri kapsamında İBB Miras ve İBB Kültür'ün katkılarıyla Müze Gazhane'de düzenlenen 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında İBB Koleksiyonu' sergisi, İBB Atatürk Kitaplığı'nın arşivinden fotoğraf ve belgeler eşliğinde Barış Harekatı sürecine farklı açılardan ışık tutuyor. Bu akşam açılacak sergide, 100'ü aşkın fotoğrafın yanı sıra havadan atılan el bildirileri ve bir hatıra albümü de izleyicilerle buluşacak.

Tarihi bağları güçlendirmeyi, geçmişte inşa edilen barış ve dostluğun hafızasını yinelemeyi amaçlayan sergi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın öncesini, harekat esnasını ve sonrasını kayıt altına alan; süreç boyunca Türk askerlerinin ve Kıbrıslı Türklerin, adadaki yaşantılarına tanıklık eden bir deneyim sunuyor. Sergi açılışının ardından müzik yazarı Murat Meriç saat 20.30'da 'Kıbrıs Barış Harekatı ve Müzik' başlıklı sunum ve DJ performansı gerçekleştirecek. Saat 21.30'da da KKTC TUFAD'ın (Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği) halk dansları gösterisi İstanbullularla buluşacak.

21 Temmuz Pazar akşamı saat 20.30'da ise, İBB Şehir Tiyatroları ev sahipliğinde, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun 'Park'ta Güzel Bir Gün' adlı oyunu Müze Gazhane Sevda Şener Sahnesi'nde sahnelenecek. Oyunun ücretsiz biletleri 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden temin edilebilir. 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında İBB Koleksiyonu' sergisiyle paralel düzenlenen etkinlikler kapsamında; 22 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00'de, moderatörlüğünü Namık Sinan Turan'ın üstlendiği 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı: İlber Ortaylı ile Kıbrıs Tarihi' ve 25 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00'de Güven Gürkan Öztan'ın moderatörlüğündeki 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı: Bir Dönem Tanığı Onur Öymen' söyleşileri Müze Gazhane'de İstanbulluları ağırlayacak.

Müze Gazhane hakkında

İBB Miras tarafından gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarının ardından 2021 yılında Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi'nde kapılarını açan 'Müze Gazhane'; İklim Müzesi, Karikatür ve Mizah Müzesi, Çocuk Bilim Merkezi, Afife Batur Kütüphanesi, Galeri Gazhane, sesli/sessiz çalışma alanları, İBB Şehir Tiyatroları Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi ve Meydan Sahne, Pazar Yeri, İstanbul Kitapçısı, BELTUR Kafe&Restoran gibi farklı ihtiyaçlara yanıt veren çok amaçlı birimleri bünyesinde barındırıyor. Zengin etkinlik takvimiyle tüm kent sakinlerini kucaklayan Müze Gazhane; şehrin iki kıtasını buluşturan bir yaşam merkezi olarak İstanbullulara nefes aldırmayı sürdürüyor.