İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti - Son Dakika
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İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti

İstanbul\'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi\'nden geçti

Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı etüt raporu İBB Meclisi'nden geçti. ''AnadoluTRAM'' ismi verilecek hat, Üsküdar Meydanı'ndan başlayarak Kadıköy rıhtıma, oradan da Maltepe'ye uzanacak. Yapımına yıl içinde başlanacak hat toplam 21,3 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacak. Proje, İBB Meclisi'nde AK Partili üyelerin de oylarıyla, oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2024 20:39
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Anadolu Yakası'ndaki 3 ilçeyi birbirine bağlayacak Üsküdar-Kadıköy- Maltepe Tramvay Hattı'nın Ulaşım Etüt Raporu'na İBB Meclisi'nden onay çıktı.

İBB Meclisi haziran ayı ikinci birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

ÜSKÜDAR'I MALTEPE'YE BAĞLAYACAK

Meclis toplantısında, fizibilite çalışmaları tamamlanan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı'na ait Ulaşım Etüt Raporu gündeme geldi. Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ortak raporuna göre, Üsküdar Meydanı'ndan başlayarak Kadıköy rıhtıma, oradan da Maltepe'ye uzanacak hat toplam 21,3 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacak.

HATTIN ADI "ANADOLUTRAM" OLACAK

Yapımına bu yıl içerisinde başlanması hedeflenen hattın günlük yolcu sayıları 2027'de 198 bin 964, 2040'ta 277 bin 302 ve 2050'de 312 bin 356 olarak hesaplandı. Daha önce yapılan tanıtımda "AnadoluTRAM" ismi verilen hat, Söğütlüçeşme durağında Marmaray'la ve yeni projelendirilen Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattı ile entegre olacak. Ayrıca güzergah üzerinde Ümraniye-Ataşehir-Göztepe ile Dudullu-Bostancı metro hatlarıyla da bağlantı sağlayacak.

AK PARTİLİ ÜYELER DE OY VERDİ

İBB'nin 21,3 kilometrelik Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı projesi, İBB Meclisi'nde AK Partili üyelerin de oylarıyla, oybirliği ile onaylandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cihangir Polat: Halka hizmet Hak'ka hizmettir...Tebrikler IBB ve meclisi...... 29 1 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: En kalabalık beylikdüzü Avcılar arası yine başka bahara kaldı. 16 1 Yanıtla
  • Cihan Kışla: İstanbul da Beykoz diye de bir yer var ulaşım konusunda hiç bir şey yapılmayan Beykoz eskiden beri 11 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Duyda inanma 2 7 Yanıtla
  • Fırat Duran: Yapın yapın daha çok göç çekin, bu kalabalık yetmez. İstanbul daki nüfusu azaltacaklarına nasıl daha da yoğun hale getiririz onun derdindeler. 2 7 Yanıtla
  • cemal aslan: Metro? Pahalı iş. 0 4 Yanıtla

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