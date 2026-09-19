Trabzonspor-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor-Galatasaray derbisinin ilk 11\'leri belli oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'ı konuk edecek.

DEV DERBİ SAAT 20.00'DA

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak dev derbide hakem Batuhan Kolak görev yapacak. Mücadelenin VAR hakemi İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez oldu. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Franculino

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Leao, Sane, Deniz Gül

YEDEKLERDE SÜRPRİZ İSİMLER

Galatasaray'da Aleksey Batrakov ve Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor'da ise Aral Şimşir ile Paul Onuachu yedek kulübesinde yer aldı. 

Trabzonspor'un yedekleri: Ahmet Doğan, Erol Can, Samet, Cenk, Cabral, Ozan, Metehan, Aral, Umut, Onuachu

Galatasaray'ın yedekleri: Jankat, Bitshiabu, Eren, Ugochukwu, İlkay, Barış, Ngaha, Batrakov, Kazımcan, Arda

Trendyol Süper LigGalatasarayTrabzonsporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Trabzon'da kaos var teknik direktörü gitti geçen hafta yenildi Galatasaray maçı süpürün kazanır 2 2 Yanıtla
  • RECEP ARGIN RECEP ARGIN:
    barış yok mu şok 1 2 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Galatasaray kazanır 2 1 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    barış yoksa trabzon koyar 1 1 Yanıtla
  • Osman Bayram Osman Bayram:
    bizim yeni transferlerimiz nerde orta saha defans 5 yeni transfer var oynayan 2 tane. 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev alma hayaliyle kandırıldı, 5 çocuğuyla ahırda yaşamaya başladı Ev alma hayaliyle kandırıldı, 5 çocuğuyla ahırda yaşamaya başladı
Feribot faciasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı Soruşturmanın seyri değişebilir Feribot faciasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Soruşturmanın seyri değişebilir
Burdur’da 2 çocuk annesini bıçaklayan sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası istinafta onandı Burdur'da 2 çocuk annesini bıçaklayan sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası istinafta onandı
Trabzon’da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı Trabzon'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı
Özel’den vatandaşa ağza alınmayacak sözler Ortalık bir anda buz kesti Özel'den vatandaşa ağza alınmayacak sözler! Ortalık bir anda buz kesti
Erzurum’da silahlı çatışmada 1’i polis 12 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı Erzurum'da silahlı çatışmada 1'i polis 12 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı
20:20
Pes dedirten görüntü: Dayı camide yapma bari
Pes dedirten görüntü: Dayı camide yapma bari
20:13
Fenerbahçe’nin yıldızından alkışlanacak hareket Çuvalla parayı geri verdi
Fenerbahçe'nin yıldızından alkışlanacak hareket! Çuvalla parayı geri verdi
20:12
Salah, Türkiye’deki derbi kariyerine çok hızlı başladı
Salah, Türkiye'deki derbi kariyerine çok hızlı başladı
20:11
Kozinoğlu dosyasında yeni operasyon 4 isim gözaltına alındı
Kozinoğlu dosyasında yeni operasyon! 4 isim gözaltına alındı
19:59
Canlı anlatım: Derbi golle başladı
Canlı anlatım: Derbi golle başladı
19:52
İstanbul’da toprak kayması: Göçük altında kalan işçiler aranıyor
İstanbul'da toprak kayması: Göçük altında kalan işçiler aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 20:27:17. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement