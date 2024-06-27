Bahçelievler'de Çökme: Can kaybı ve yaralanan olmadı - Son Dakika
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Bahçelievler'de Çökme: Can kaybı ve yaralanan olmadı

Bahçelievler\'de Çökme: Can kaybı ve yaralanan olmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bahçelievler'de çok katlı binanın üç katında yaşanan çökmede can kaybı ve yaralanan olmadığını, yapı kayıt belgesi bulunduğu, ancak üstteki iki ve bir çekme katın sonradan ilave olduğunun saptandığını bildirdi.

27.06.2024 15:43  Güncelleme: 15:44
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bahçelievler'de çok katlı binanın üç katında yaşanan çökmede can kaybı ve yaralanan olmadığını, 44 yıllık yapının bodrum, zemin ve normal kat olarak inşa edildiğini, yapı kayıt belgesi bulunduğu, ancak üstteki iki ve bir çekme katın sonradan ilave olduğunun saptandığını bildirdi.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta çok katlı binanın alttan üç katında sabaha karşı çökme meydana geldi. İBB yetkililerinin açıklamalarına göre, olayda üstten iki katı zemine oturdu. Çöken bina, arka sokakta bulunan bir başka binaya yaslandı. Çöken binanın yaslandığı binaya da kısmen zarar verdiği görüldü. Olayın ardından saat 04.50'de olaya dair ihbarın gelmesi üzerine İBB ekipleri bölgeye sevk edildi. Çökme nedeniyle yapılan çalışmalarda İstanbul İtfaiyesi, AFAD ve UMKE arama faaliyetinde bulundu. 35 personelle görev yapan İstanbul İtfaiyesi, iki K9 köpeği ve elektronik dinleme cihazı desteğiyle çalışmalarını yürüttü. Olayda can kaybı ve yaralı tespit edilmemesi üzerine arama çalışmalarına son verildi.

İSKİ ve İGDAŞ su ve gaz girişini kesti

İSKİ ve İGDAŞ ekipleri çalışma sırasında güvenlik için su ve gaz girişini kesti. İGDAŞ ekipleri de bina ve çevresinde gaz ölçüm cihazıyla ölçüm yaptı. Güvenlik tedbiri nedeniyle binanın bulunduğu sokak ve çevre sokaklara gaz sağlayan vana kapatıldı ardından herhangi bir gaz kaçağı tespit edilmedi. İBB'ye bağlı Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, AKOM, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri yapılan çalışmaları destek vermek ve bina sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yürüttü.

Riskli yapı tespiti bulunmuyor

Yıkılan binanın 1980 yılında inşa edildiği ve inşa edildiği haliyle yapı kayıt belgesi bulunduğu tespit edildi. Ancak üstteki iki ve bir çekme katın sonradan eklendiği ve yapı kayıt belgesi bulunmadığı saptandı. Sekiz daire ve iki dükkandan oluşan binanın 6306 Sayılı Yasa kapsamında riskli yapı tespitinin de bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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