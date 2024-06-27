İBB Spor İstanbul Su Sporları Festivali Başlıyor - Son Dakika
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İBB Spor İstanbul Su Sporları Festivali Başlıyor

İBB Spor İstanbul Su Sporları Festivali Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un organize ettiği 'Su Sporları Festivali' 28-30 Haziran tarihleri arasında Maltepe ve Adalar'da düzenlenecek. Festivalde su topu, yelken ve yüzme yarışları yapılacak.

27.06.2024 14:32  Güncelleme: 14:39
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un organize ettiği  "Su Sporları Festivali" başlıyor. 28-30 Haziran tarihleri arasında Maltepe ve Adalar'da düzenlenecek olan festivalde üç branşta yarışlar yapılacak. Sporseverler yarışları yerinde izleyerek bu heyecana ortak olabilecekler.

Yaz aylarının dört gözle beklenen spor organizasyonlarından Su Sporları Festivali, yarın başlıyor. İBB Spor İstanbul'un düzenleyeceği festivalde bu yıl su topu, yelken ve yüzme yarışları yapılacak. Tüm müsabakalar, ilgili federasyonun resmi hakemleri tarafından yönetilecek.

"Geleceğin yıldızları havuzda"

İBB Spor İstanbul Su Sporları Festivali'nin açılışı, 28 Haziran Cuma günü Adalar Su Sporları Kulübü'ndeki su topu maçlarıyla yapılacak. ENKA Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü, İTÜ GVO Spor Kulübü, ODTÜ Spor Kulübü ve Uludağ Olimpik Spor Kulübü'nün U12 takımları üç gün boyunca birbiriyle karşılaşacak. İlk iki sırayı alan takımlar, pazar günü şampiyonluk; diğer takımlar ise klasman derecesi için bir kez daha karşı karşıya gelecek.

"Maltepe ve Büyükada'da kulaç atılacak"

29 Haziran Cumartesi günü Maltepe Su Sporları Merkezi'nde 1.500 metre, Büyükada'da ise 2.500 metre yüzme yarışları yapılacak. 1.500 metre yarışına 50'si paralimpik olmak üzere 450, 2.500 metre yarışına ise 200 sporcu katılacak. 12 yaş üstü sporcuların katılabileceği yarışlarda derecelendirmeler hem genel hem de yaş gruplarına göre yapılacak.

"Yelkende Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti"

İBB Spor İstanbul Su Sporları Festivali, yelkende Fenerbahçe Spor Kulübü ile Galatasaray Spor Kulübü'nün de ezeli rekabetine sahne olacak. Heybeliada Su Sporları Kulübü'ndeki yarışlara ayrıca Adalar Su Sporları Kulübü, Heybeliada Su Sporları Kulübü, İstanbul Yelken Kulübü ve Marmara Yelken Kulübü de katılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Spor İstanbul Su Sporları Festivali Başlıyor - Son Dakika

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