İstanbul Büyükşehir ile Beyoğlu Belediyeleri Arasında "Miras İşbirliği Protokolü" İmzalandı

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ile Beyoğlu Belediyesi arasında, ilçenin kültürel mirasının korunması ve geleceğe aktarılması için "Miras İşbirliği Protokolü" imzalandı. Beş yıl süreyle geçerli olacak protokol kapsamında bölgedeki kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması için İBB Miras ile Beyoğlu Miras, el ele verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Beyoğlu Belediyesi arasında ilçedeki kültürel miras alanlarının korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla düzenlenen "Miras İşbirliği Protokolü", Metrohan'da gerçekleştirilen törenle imzalandı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel'in katılımıyla imzalanan protokolle, Beyoğlu Miras'ın kurulması ve İBB Miras'ın deneyim ve yaklaşımının kent geneline yayılması için önemli bir süreç başladı.

"Bu tarihi eserleri gelecek nesillere taşımakla mükellefiz"

İmza töreninde Belediye Başkanı İnan Güney, şunları söyledi:

"Beyoğlu Belediyesi binası, Galata Kulesi ve nicesi… Baştan sona tarihle iç içe, tarih kokan bir ilçe Beyoğlu. İstanbul da aynı şekilde. İhya edilmesi gereken, hayata kazandırılması gereken binlerce tarihi esere, tarihi mekana sahip. Tabii ki bunlara sahip çıkılmalıydı. 2019 yılından sonra Sayın İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde İstanbul'un her bir metrekaresine sahip çıkılması gibi İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerine de sahip çıkma iradesi politikaya ve yönetime şekil verdi. İBB Miras tüm İstanbul'umuza, tüm Beyoğlu'muza, tüm tarihi değerlerimize, tarihi eserlerimize sahip çıktı. Kaderine terk edilmiş tarih tekrar yaşama kazandırıldı. Bizler de ilçenin belediye başkanları olarak bu tarihi eserleri gelecek nesillere taşımakla mükellefiz. Biz bugün nasıl Metrohan'ın içerisindeysek bizden yüz yıl sonra bizim torunlarımız ve torunlarımızın torunları da Metrohan'ı, Beyoğlu Belediyesi'ni, Galata Kulesi'ni, Cumhuriyet Müzesi'ni ve Kuyumcu Han'ı görmeli ve onlar da kendi çocuklarıyla buraları gezip gelecek nesillere aktarma hissiyatında olmalıdır.

"Beyoğlu, kentsel mirasın yüzde 15'ini barındırıyor"

Beyoğlu, İstanbul'da geleceğe aktarılması gereken kentsel mirasın yüzde 15'ini barındıran bir ilçemiz. Artık Beyoğlu her alanda dayanışma çağrısı yaptığı gibi, kültürel miras alanında da bir dayanışma çağrısı yaptı. Burada elimizde bir tecrübe var, bir denenmişlik var. Beyoğlu'nun da korunacak ve gelecek nesillere aktarılacak çok sayıda tarihi ve kültürel mirası var. Sayın Başkan'ımızla birlikte buraları gezdik ve birlikte çalışma önerimizi ilettik. İstanbul adına, Beyoğlu adına, tarihi ve kültürel mirasın adına bugün bu protokolü imzalıyoruz. Ben Beyoğlu adına, İstanbul adına çok mutluyum. Beyoğlu'nu yüzlerce yıl daha aynı görkemiyle yaşayacağına olan güvenimle hepinize teşekkür ediyorum."

"İBB Miras, İstanbul'da nasıl bir potansiyel olduğunu gösterdi"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladığımızda, otopark yapan, yol yapan ekip aynı zamanda kültürel miras restore ediyordu. Bu kamuoyunun çok net bildiği kültürel miras katliamlarının ve tahriplerinin ana sebebi. Uzmanlaşmış bir birimi bile olmayan bir İstanbul'dan bahsediyoruz. Önümüzde bir hedef vardı, biz o dönemde, bir proje müdürlüğü ve en düşük bütçeli daire başkanlığı olan Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı ile beraber göreve başlayınca önümüze net bir hedef koyduk. Hedef şuydu; İBB'nin elindeki tarihi alanları hem restore etmek hem denetlemek... İBB, İBB Miras'la birlikte 4,5 yıldır boş bırakılan bir alanın emekle, azimle, özveriyle çalışıldığında nasıl bir potansiyeli olduğunu gösterdi. İstanbul'da nasıl potansiyeller olduğunu gösterdi. Kültürden sosyal yaşama, katılım hakkından bir dizi konuya kadar aslında elimizde nelerin olup da değerlendirilemediğini gösterdi.

" Türkiye'de kültürel miras yönetimi çökmüştür"

"Elimizde acil müdahale bekleyen yapı stoğu Beyoğlu'nda 6 bin. Önümüzde olağanüstü bir hamle var. Beyoğlu piyasa değeri oluşmuş bir yer olduğu için mülk sahiplerinin doğallığında, binalarını dönüştürebilmeleri ve restore etmelerinin çok makul olacağı bir yer. Nasıl oluyor da bukadar değerli olan bir mülk alanı bile metruklaşabiliyor? Nasıl olur da sokak aralarında bile kırık dökük, çökmeyi bekleyen binalar oluyor? Bu gerçek bir sorun. Türkiye'de kültürel miras yönetimi çökmüştür arkadaşlar. İBB Miras bu çöküşün aynası olarak sorumlulara bir şey gösteriyor. Bunu böyle yönetmeye devam edersek olmaz. Koruma Kurulları danışmanlık yapmazsa olmaz. Zorlaştırıcı mekanizmalarına devam ederse olmaz. Beklediğimiz büyük İstanbul depremi sadece binaları yok etmeyecek, insanları da yok edecek ve biz artık gerçekten medeni ve çağdaş bir toplum olarak önleyici korumanın ne olduğunu önümüze almamız gerekiyor."

Beyoğlu'nun çok katmanlı mirası, panelde konuşuldu

Metrohan, Miras İşbirliği Protokolü'nün imza gününde "Beyoğlu Kültürel Miras Paneli"ne de ev sahipliği yaptı. İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, İBB Kültür Dairesi Başkanı Tolga Volkan Arslan, BM Habitat Özel Büyükelçisi Selahattin Yıldırım ile Arkeolog ve Editör Nezih Başgelen'in yer aldığı panelde, kentin kültürel çeşitliliğini yüzyıllardır yaşatan ilçenin çok katmanlı kültürel mirasının önemi, bir kez daha kayıt altına alındı.

İBB Miras hakkında

Sürdürülebilir koruma yaklaşımını İstanbul'da ilk kez hayata geçiren, önleyici koruma alanında Türkiye için de örnek teşkil eden İBB Miras, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı çatısı altında kuruldu. Kentin kültür mirasına yönelik önleyici koruma ve restorasyon faaliyetleri gerçekleştiren oluşum; mimar, mühendis, sanat tarihçisi, arkeolog, restoratör, restorasyon ustası, restorasyon işçisi, fotoğrafçı ve belgesel yapımcısı gibi alanında uzman kişileri kapsayan bir ekipten oluşuyor. Türkiye'de ve yurt dışında örnek teşkil eden çalışmalara imza atan İBB Miras, bugüne kadar 207 tarihi çeşme, 610 tarihi mezar ve hazire, 19 tarihi türbe, 63 anıt eser, 40 kamusal sanat eseri, 35 müze ve sergi mekanını hak ettiği değere kavuşturarak koruma altına aldı.