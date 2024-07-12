Türkan Saylan'ın Adı Beşiktaş'ta Yaşadığı Sokağa Verildi... Ak Partili Gökkuş: "Yarın Mecliste Çoğunluğu Aldığımızda İsmi Değiştireceğiz - Son Dakika
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Türkan Saylan'ın Adı Beşiktaş'ta Yaşadığı Sokağa Verildi... Ak Partili Gökkuş: "Yarın Mecliste Çoğunluğu Aldığımızda İsmi Değiştireceğiz

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Meclisi'nde, Türkan Saylan’ın ismi yaşadığı evin sokağına verildi. AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Yarın mecliste çoğunluğu aldığımızda ismi değiştireceğiz” dedi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise Gökkuş'un sözlerine, "Millet ne derse onu yapıyoruz. 31 Mart’ta millet kararını verdi” yanıtını verdi.

12.07.2024 11:57  Güncelleme: 12:26
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Meclisi'nde, Türkan Saylan'ın ismi yaşadığı evin sokağına verildi. AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Yarın mecliste çoğunluğu aldığımızda ismi değiştireceğiz" dedi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise Gökkuş'un sözlerine, "Millet ne derse onu yapıyoruz. 31 Mart'ta millet kararını verdi" yanıtını verdi.

İBB Meclisi'nin temmuz ayı üçüncü oturumunda, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın isminin evinin bulunduğu Beşiktaş Arnavutköy'deki Karakavak Sokağı'na verilmesi oy çokluğuyla karara bağlandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, karardan dolayı meclis üyelerine teşekkür etti. Akpolat, Türkan Saylan'ın gerçek bir Cumhuriyet aydını olduğuna işaret ederek, "Hayatının son dönemini FETÖ kumpası nedeniyle zindana dönmüş şekilde Arnavutköy'deki evinde geçirdi. Cüzzamla mücadelesi ve kız çocuklarını okutması nedeniyle bizim önemli bir değerimiz" dedi.

Akpolat, geçen dönemde Türkan Saylan'ın isminin evinin bulunduğu sokağa verilmesi önerisinin İBB Meclisi'ne getirdiklerini hatırlatarak, "Maalesef, 'biz burada olduğumuz sürece, AK Parti çoğunluğu olduğu sürece Türkan Saylan gibi toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerde yaşatılmayacaktır' dendi. Bu toplumun vicdanını yaralamıştır. Toplumun vicdanını kanatmıştır. Şimdi aldığımız bu kararla hocamızın hakkını teslim etmiş olacağız. Bu kanayan vicdanları bir nebze de olsa dindirmiş olacağız" diye konuştu.

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Akpolat'ın bu sözleri üzerine, "Geçen mecliste o lafı ben kullanmıştım, sözlerimin arkasındayım" dedi.

Akpolat ise Gökkuş'a, "Geçen dönem bu mecliste 'biz burada olduğumuz sürece bu isim verilmeyecektir' denmişti. Biz de buradan şunu söylüyoruz, İBB Başkanımız her ifadesinde şunu kullanır: Artık biz, ben, kişiler, cemaat, vakıf yok, millet var.' Millet ne derse o oluyor" diye yanıt verdi.

AK Parti'li Faruk Gökkuş: "Yarın mecliste çoğunluğu aldığımızda ismi değiştireceğiz"

Gökkuş ise, "Türkan Saylan'a hain FETÖ, tüm Türkiye'nin aydınlarına, polislerine, askerlerine yaptığı gibi kumpas kurdu. Tayyip Erdoğan olmasa o kumpasın önlenmesi de mümkün değildi. Yarın mecliste çoğunluğu aldığımızda inşallah tekrar ismi değiştireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkan Saylan'ın Adı Beşiktaş'ta Yaşadığı Sokağa Verildi... Ak Partili Gökkuş: 'Yarın Mecliste Çoğunluğu Aldığımızda İsmi Değiştireceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkan Saylan'ın Adı Beşiktaş'ta Yaşadığı Sokağa Verildi... Ak Partili Gökkuş: "Yarın Mecliste Çoğunluğu Aldığımızda İsmi Değiştireceğiz - Son Dakika
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