İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı

İBB Ulaşım\'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek\'in açıklamasını küfürlü paylaştı

İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın X'teki sosyal medya hesabından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ''Başardık Türkiye'' yazılı paylaşımına küfürlü yorum geldi. Skandala ilişkin İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, ''Hesabımız siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir.'' açıklamasını yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise, İBB'nin resmi ulaştırma hesabının küfürlü paylaşımına soruşturma başlattı.

28.06.2024 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF gri listesinden çıkış haberini resmi açıklama öncesi "Başardık" mesajıyla paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya platformu X'teki resmi ulaştırma hesabından ise Bakan Şimşek'in açıklamasına küfürlü paylaşım geldi.

Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Bakan Şimşek ise, Türkiye'nin gri listeden çıkış haberini "Başardık" notuyla sosyal medya hesabından duyurdu.

İBB'nin sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in paylaşımına küfürlü yorum yaptı

BAKAN ŞİMŞEK'İN "BAŞARDIK" NOTUNA KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM

İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın X'teki sosyal medya hesabından, Bakan Şimşek'in "Başardık Türkiye" yazılı paylaşımı alıntılanarak küfürlü ifadeler kullanıldı.

İBB'nin sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in paylaşımına küfürlü yorum yaptı

"HESABIMIZ SİBER SALDIRIYA UĞRADI"

Olayın ardından İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Değerli Takipçilerimiz, hesabımız siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir. Süreci kontrol altına aldığımızı ve güvenlik önlemlerimizi güçlendirdiğimizi bilgilerinize sunarız." denildi.

İBB'nin sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in paylaşımına küfürlü yorum yaptı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakan Şimşek'in paylaşımının İBB'nin resmi ulaştırma hesabı olan "Ulaşım İstanbul @ulasimistanbul" isimli sosyal medya hesabından küfürlü şekilde alıntılanmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçlarından başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti, Mehmet Şimşek, Sosyal Medya, İstanbul, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Yusuf Çarman: Bu ülkenin en büyük sorunu adam gibi muhalefetin olmaması. Bu kadar sıkıntı çekiyorsak sadece ülkede adam gibi muhalefetin olmamasından çekiyoruz. 147 21 Yanıtla
  • Hanefi Çukur: 85 yaşındayım,siyaseti sevmem taraf değilim hiç bir partiye sempati bile duymam. ama yaşım itibari ile dünyada olup bitenleri takip ediyorum.bu ülkede ekmek, gazyagı. tüp, yağ, şeker, olmadığı zamanları yaşadık. kuyruklara girip kilo ile tane ile hatta bazı ürünler gram ile alabiliyorduk. ama yinede şikayet etmiyorduk. çünkü yokluk vardı. bugün ise insanlar alışmış tembelliğe hazir paraya,çok paraya,bildiğim tek şey var çalışan aç kalmaz açıkta kalmaz. kimseye muhtaç olmaz...Anadolu insanı şikayet etmez ,ülkesine ,devletine ,sahip çikar,ne pahasına olursa olsun. AMA BAKIYORSUN BUGÜNKÜ NESİL. PATATES, SOĞANA ÜLKESİNİ SATAR DURUMA GELMİŞ. YAZIKLAR OLSUN. 116 37 Yanıtla
    ŞAH MADE İN: Bu kafa ile gidersen Askere ,,,, ya……mı alırsın teskere !!!!! 25 48 Önder Toprak: Hanefi Abim Bende 39 Yaşındayım 2000 yılı Öncesi Bakkaldan Ekmek Arası Etli Salam Ve Kavurma Yerdik Okula Giderken Babam Kirada İken 3 Çocuk Okuttu Ve Yemin Ederim Her Zaman Sağlıklı Yaşadık Şimdi Değişen Herşey Ver Pahalı İyi Şuan Ev Var Babam Emekli 65 Yaş Çalışıyor Kulakları Duymuyor Ehliyet İptal Oldu Bu Adam Nasıl Geçinecek 32 18 rifat ercan Atalay: Amca dünyadan haberin yok. 14 13 mehmet özcan: şimdi bu yaşıyormu arkadaşlar 5 10 Nejat Genc: Hanife Bey yazdıklarınız çok güzel ve çok anlamlı Ancak bu yeni nesil dediniz ya bu yosun Kafalar bunu anlayacak kapasitede değiller açıklamalar ve Yorumlara bakarsanız görürsünüz 2 2
  • Göksel Tuygun: yapsa da haksız sayılmaz 26 54 Yanıtla
    Kasım Ömeroğlu: tabi herkesin seviyesi kendine göre? 39 11
  • MUHAMMED EBZAL: ibb yalanlamis mi bunlarin dediklerine inananlar hala var. 31 21 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
20:48 Kastamonu’da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı Kastamonu'da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:11:04. #1.12#
SON DAKİKA: İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement