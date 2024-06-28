İBB Ulaşım\'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek\'in açıklamasını küfürlü paylaştı

Hanefi Çukur:

85 yaşındayım,siyaseti sevmem taraf değilim hiç bir partiye sempati bile duymam. ama yaşım itibari ile dünyada olup bitenleri takip ediyorum.bu ülkede ekmek, gazyagı. tüp, yağ, şeker, olmadığı zamanları yaşadık. kuyruklara girip kilo ile tane ile hatta bazı ürünler gram ile alabiliyorduk. ama yinede şikayet etmiyorduk. çünkü yokluk vardı. bugün ise insanlar alışmış tembelliğe hazir paraya,çok paraya,bildiğim tek şey var çalışan aç kalmaz açıkta kalmaz. kimseye muhtaç olmaz...Anadolu insanı şikayet etmez ,ülkesine ,devletine ,sahip çikar,ne pahasına olursa olsun. AMA BAKIYORSUN BUGÜNKÜ NESİL. PATATES, SOĞANA ÜLKESİNİ SATAR DURUMA GELMİŞ. YAZIKLAR OLSUN.

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ŞAH MADE İN: Bu kafa ile gidersen Askere ,,,, ya……mı alırsın teskere !!!!! 25 48

Önder Toprak: Hanefi Abim Bende 39 Yaşındayım 2000 yılı Öncesi Bakkaldan Ekmek Arası Etli Salam Ve Kavurma Yerdik Okula Giderken Babam Kirada İken 3 Çocuk Okuttu Ve Yemin Ederim Her Zaman Sağlıklı Yaşadık Şimdi Değişen Herşey Ver Pahalı İyi Şuan Ev Var Babam Emekli 65 Yaş Çalışıyor Kulakları Duymuyor Ehliyet İptal Oldu Bu Adam Nasıl Geçinecek 32 18

rifat ercan Atalay: Amca dünyadan haberin yok. 14 13

mehmet özcan: şimdi bu yaşıyormu arkadaşlar 5 10