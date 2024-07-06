Haliç Köprüsü'ndeki Metrobüs Yolu Asfalt Yenileme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Haliç Köprüsü'ndeki Metrobüs Yolu Asfalt Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Haliç Köprüsü'ndeki metrobüs yolu asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı. Köprünün tüm şeritleri gece 01.00 itibariyle trafiğe açıldı. Çalışmalar sonrasında köprü üzerindeki akıcı trafik havadan görüntülendi.

06.07.2024 12:46
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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 3 Temmuz gecesi başlanan Haliç Köprüsü'ndeki metrobüs yolu asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı. Köprünün tüm şeritleri gece 01.00 itibariyle trafiğe açıldı. Çalışmalar sonrasında köprü üzerindeki akıcı trafik havadan görüntülendi.

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde 3 Temmuz gecesi başlanan asfalt yenileme çalışmaları gece 01.00 itibariyle tamamlandı. 8 Temmuz'da bitmesi planlanan çalışmalar 2 gün erken tamamlanarak Haliç Köprüsü'nün tüm şeritleri tekrar kullanıma açıldı. Çalışmalar neticesinde köprü üzerindeki metrobüs yolunda eskiyen ve sürüş konforunu etkileyen asfalt alan yenilendi.

KÖPRÜNÜN TÜM ŞERİTLERİ TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

Haliç Köprüsü'ndeki asfalt çalışmaları sırasında orta köprü Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatılmış, araçlar trafik işaret levhaları ve ışıklı dubalarla Haliç Köprüsü yan yola yönlendirilmişti. Çalışmalar sırasında zaman zaman oluşan trafik yoğunluğu da Bahçelievler'e kadar uzanmıştı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Haliç Köprüsü'nün tüm şeritleri tekrar kullanıma açıldı. Açılan şeritlerle birlikte köprüdeki akıcı trafik havadan görüntülendi.

Haliç Köprüsü\'ndeki Metrobüs Yolu Asfalt Yenileme Çalışmaları Tamamlandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Haliç Köprüsü'ndeki Metrobüs Yolu Asfalt Yenileme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haliç Köprüsü'ndeki Metrobüs Yolu Asfalt Yenileme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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