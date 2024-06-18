Adalar'da "Azmanbüs" eylemi hız kesmiyor! İmamoğlu'na "İnadından vazgeç" çağrısı yaptılar - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Adalar'da "Azmanbüs" eylemi hız kesmiyor! İmamoğlu'na "İnadından vazgeç" çağrısı yaptılar

Geniş Video İzle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Adalar'a gönderilen elektrikli minibüslere yönelik tepkiler dinmiyor. Ada sakinleri tarafından "Azmanbüs" adı verilen minibüslerin kaldırılması adına eylemlerini sürdüren vatandaşlar, Büyükada Çınar Meydanı ve İETT Garajı önünde toplanarak araçların garajdan çıkışını engellemek istedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen çok sayıda vatandaş "Bu inadından vazgeç" çağrısında bulundu.

18.06.2024 12:13  Güncelleme: 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB tarafından Adalar'a gönderilen 20 kişilik elektrikli minibüse tepki dinmiyor. Bölgenin SİT alanı ve 'Yaya Bölgesi' olduğu belirten ada sakinleri 'Azmanbüs' adını verdikleri minibüslerin kaldırılması için eylemlerini sürdürdü.

GARAJDAN ÇIKIŞINI ENGELLEMEK İSTEDİ

Büyükada Çınar Meydanı ve İETT Garajı önünde toplanan ada sakinleri minibüslerin garajdan çıkışını engellemek istedi.

Adalıların 'Azmanbüs' tepkisi! İBB'ye yönelik eylemler hız kesmeden sürüyor

ARBEDE YAŞANDI

İBB tarafından Adalar'a gönderilen elektrikli minibüse tepkiler üzerine polisin müdahale ettiği olaylarda bazı vatandaşlar gözaltına alınırken arbede sırasında fenalaşan bir vatandaş da kısa süreli fenalık geçirdi.

Adalıların 'Azmanbüs' tepkisi! İBB'ye yönelik eylemler hız kesmeden sürüyor

"İNADINDAN VAZGEÇ İMAMOĞLU"

Adalar'da uzun süredir eylemlerini devam ettiren vatandaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek "Bu inadından bir an önce vazgeç" çağrısında bulundu.

Adalıların 'Azmanbüs' tepkisi! İBB'ye yönelik eylemler hız kesmeden sürüyor
Adalıların 'Azmanbüs' tepkisi! İBB'ye yönelik eylemler hız kesmeden sürüyor

İBB "AZMANBÜS"LERİ SAVUNDU

Adalar'da tepki çeken minibüsleri savunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyla ilişkin yazılı bir yazılı açıklama yapmış ve "Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için gerekli emniyet tedbirlerinin alınması hususunda Adalar Kaymakamlığı'na bilgi verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

İBB'den yapılan açıklama şu şekildeydi; "Adalar İlçesi'nin toplu ulaşım hizmetleri kapsamında malumunuz olduğu üzere, atlı faytonlar ile taşımacılık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli kararı ile iptal edilmiş, yerine elektrikli, çevreci ve sessiz toplu taşıma sistemi olan elektrikli araçlar ile bu hizmetin yürütülmesine karar verilmiştir. İlgili karara ve 6 Şubat 2020 tarihli UKOME kararına istinaden, tüm Ada halkının toplu ulaşım hizmetinin sağlanması amacıyla Kurumumuzca 40 adet 13 kişilik, elektrikli, tescilsiz araç faaliyete başlamıştır. Aradan geçen 4 yılı aşkın sürede bu araçlar ile toplu taşıma faaliyeti sürdürülmüştür ve UKOME kararı uyarınca bu süre 30 Nisan 2024 tarihinde sona ermiştir.

"ASELSAN İLE ORTAK BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

Adalar'daki toplu taşıma araçlarımızın, diğer tüm ilçelerdeki gibi tescilli araçlardan oluşması, Adalar İlçemize özel olarak ise tamamının %100 elektrikli, sessiz ve çevreci araçlardan oluşması için Kurumumuzca bir dizi çalışma yürütülmüştür. Ulusal ve uluslararası araç üreticilerinin Adalar İlçesine özel olarak yeni bir araç üretmeleri ve Kurumumuza teslimi noktasında açtığımız ihalelere katılım olmamasının ardından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında ASELSAN ile ortak bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Adalıların 'Azmanbüs' tepkisi! İBB'ye yönelik eylemler hız kesmeden sürüyor

"HAFTA SONU VE BAYRAMLARDA 60 BİNDEN FAZLA İNSAN GELİYOR"

Bu çerçevede Adalar İlçemiz için; sıfır emisyonlu, % 100 elektrikli, engelli erişimine uygun, sessiz, tek şarj ile 150 km menzile sahip olan ve ilave şarja ihtiyaç duymadan Büyükada'da 21 tur hizmet verebilen, Yeni nesil güvenli ulaşım sistemlerine sahip araçlar üretilmiş ve Kurumumuza teslim edilmiştir. Yaz ayları ile beraber Adalar İlçesi'nin nüfusunun artması, özellikle hafta sonu ve bayramlarda 60 binin üzerinde insanın Adalar İlçesi'ne gelmesi, güvenli ve konforlu toplu ulaşım hizmeti sürdürmenin önemini daha da artırmaktadır.

"ADALAR KAYMAKAMLIĞI'NA GEREKLİ BİLGİLER VERİLDİ"

Bu nedenle tescilli, çevreci ve yeni nesil güvenli ulaşım donanımları ile üretilmiş elektrikli araçlarımızı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 15 Haziran 2024 tarihinde hizmete alınmıştır. Toplu ulaşım hizmetinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için gerekli emniyetli tedbirlerin alınması hususunda Adalar Kaymakamlığı'na da gerekli bilgiler verilmiştir."

Adalar\'da "Azmanbüs" eylemi hız kesmiyor! İmamoğlu\'na "İnadından vazgeç" çağrısı yaptılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Büyükada, Adalar, Çınar, İETT, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Adalar'da 'Azmanbüs' eylemi hız kesmiyor! İmamoğlu'na 'İnadından vazgeç' çağrısı yaptılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: rahatlık batmış bunlara anlaşılan 40 10 Yanıtla
  • Mazlum Arslan: hayvan severler nerede yüzlerce at eziyet görüyor elektrik araçlar daha iyi 26 1 Yanıtla
  • Ozer Isik: SİT bölgesi diyip tüm yapıları yıkın o zaman.... Bak o zaman ne diyecekler... 22 5 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Ölmeyecek çivi çalacaklarını sanıyorlar adalılar baksan çoğu göçmendir içinde hakiki Türk bulamazsın 18 1 Yanıtla
  • ahmet ak: hayır hayır siz yanlış biliyorsunuz azman büs değil bu az minibüs adı.öyle değil adalara da el attık toplu ulaşımda gelir az geliyor. 3 4 Yanıtla
  • Gursel kalen: Bu milletin amacı ne ? Neden istemiyor? Herkes yaya gezebilecek diye bir şey yok atlara yapılan zülüm bitmiş ne güzel zararsız Elektirikci araçlar gönderilmiş bu millet uzun zamandır iyilik yüzü görmediğinden batıyor mu? 5 0 Yanıtla
  • E.E. Atayılmaz: Azman ne ya Gargamelin kedisi değil miydi o :) 3 0 Yanıtla
  • Hasan Vanlı: İmamoğlunu günahım kadar sevmem ama adalar için en iyi çözüm bencede bu elektrikli ulaşım araçları..neyin protestosu anlamadım açıkcası!! 2 0 Yanıtla

13:13 Tuzla’da yangın Alevlerin sardığı fabrikadan patlama sesleri yükseliyor Tuzla'da yangın! Alevlerin sardığı fabrikadan patlama sesleri yükseliyor
11:21 Efes Antik Kenti’nde özel davet skandalı Türk vatandaşları içeriye sokmadılar Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar
11:04 Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı
10:07 Salda Gölü tehlike altında mı Valilik “yeni yol“ iddiasını yalanladı Salda Gölü tehlike altında mı? Valilik "yeni yol" iddiasını yalanladı
00:19 Batı Kudüs’teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler Sert müdahale anbean görüntülendi Batı Kudüs'teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler! Sert müdahale anbean görüntülendi
12:13 Adalar’da “Azmanbüs“ eylemi hız kesmiyor İmamoğlu’na “İnadından vazgeç“ çağrısı yaptılar Adalar'da "Azmanbüs" eylemi hız kesmiyor! İmamoğlu'na "İnadından vazgeç" çağrısı yaptılar
11:48 Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak
11:44 Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga! Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor
11:16 Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
10:57 Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat’ın davası ertelendi Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi
10:57 Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
10:55 İzmir’de infial yaratan görüntü Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti
10:31 Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik
09:56 Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 13:33:54. #1.13#
SON DAKİKA: Adalar'da "Azmanbüs" eylemi hız kesmiyor! İmamoğlu'na "İnadından vazgeç" çağrısı yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement