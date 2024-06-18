Adalar\'da "Azmanbüs" eylemi hız kesmiyor! İmamoğlu\'na "İnadından vazgeç" çağrısı yaptılar

Yaşam

İBB tarafından Adalar'a gönderilen 20 kişilik elektrikli minibüse tepki dinmiyor. Bölgenin SİT alanı ve 'Yaya Bölgesi' olduğu belirten ada sakinleri 'Azmanbüs' adını verdikleri minibüslerin kaldırılması için eylemlerini sürdürdü.

GARAJDAN ÇIKIŞINI ENGELLEMEK İSTEDİ

Büyükada Çınar Meydanı ve İETT Garajı önünde toplanan ada sakinleri minibüslerin garajdan çıkışını engellemek istedi.

ARBEDE YAŞANDI

İBB tarafından Adalar'a gönderilen elektrikli minibüse tepkiler üzerine polisin müdahale ettiği olaylarda bazı vatandaşlar gözaltına alınırken arbede sırasında fenalaşan bir vatandaş da kısa süreli fenalık geçirdi.

"İNADINDAN VAZGEÇ İMAMOĞLU"

Adalar'da uzun süredir eylemlerini devam ettiren vatandaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek "Bu inadından bir an önce vazgeç" çağrısında bulundu.

İBB "AZMANBÜS"LERİ SAVUNDU

Adalar'da tepki çeken minibüsleri savunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyla ilişkin yazılı bir yazılı açıklama yapmış ve "Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için gerekli emniyet tedbirlerinin alınması hususunda Adalar Kaymakamlığı'na bilgi verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

İBB'den yapılan açıklama şu şekildeydi; "Adalar İlçesi'nin toplu ulaşım hizmetleri kapsamında malumunuz olduğu üzere, atlı faytonlar ile taşımacılık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli kararı ile iptal edilmiş, yerine elektrikli, çevreci ve sessiz toplu taşıma sistemi olan elektrikli araçlar ile bu hizmetin yürütülmesine karar verilmiştir. İlgili karara ve 6 Şubat 2020 tarihli UKOME kararına istinaden, tüm Ada halkının toplu ulaşım hizmetinin sağlanması amacıyla Kurumumuzca 40 adet 13 kişilik, elektrikli, tescilsiz araç faaliyete başlamıştır. Aradan geçen 4 yılı aşkın sürede bu araçlar ile toplu taşıma faaliyeti sürdürülmüştür ve UKOME kararı uyarınca bu süre 30 Nisan 2024 tarihinde sona ermiştir.

"ASELSAN İLE ORTAK BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

Adalar'daki toplu taşıma araçlarımızın, diğer tüm ilçelerdeki gibi tescilli araçlardan oluşması, Adalar İlçemize özel olarak ise tamamının %100 elektrikli, sessiz ve çevreci araçlardan oluşması için Kurumumuzca bir dizi çalışma yürütülmüştür. Ulusal ve uluslararası araç üreticilerinin Adalar İlçesine özel olarak yeni bir araç üretmeleri ve Kurumumuza teslimi noktasında açtığımız ihalelere katılım olmamasının ardından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında ASELSAN ile ortak bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

"HAFTA SONU VE BAYRAMLARDA 60 BİNDEN FAZLA İNSAN GELİYOR"

Bu çerçevede Adalar İlçemiz için; sıfır emisyonlu, % 100 elektrikli, engelli erişimine uygun, sessiz, tek şarj ile 150 km menzile sahip olan ve ilave şarja ihtiyaç duymadan Büyükada'da 21 tur hizmet verebilen, Yeni nesil güvenli ulaşım sistemlerine sahip araçlar üretilmiş ve Kurumumuza teslim edilmiştir. Yaz ayları ile beraber Adalar İlçesi'nin nüfusunun artması, özellikle hafta sonu ve bayramlarda 60 binin üzerinde insanın Adalar İlçesi'ne gelmesi, güvenli ve konforlu toplu ulaşım hizmeti sürdürmenin önemini daha da artırmaktadır.

"ADALAR KAYMAKAMLIĞI'NA GEREKLİ BİLGİLER VERİLDİ"

Bu nedenle tescilli, çevreci ve yeni nesil güvenli ulaşım donanımları ile üretilmiş elektrikli araçlarımızı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 15 Haziran 2024 tarihinde hizmete alınmıştır. Toplu ulaşım hizmetinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için gerekli emniyetli tedbirlerin alınması hususunda Adalar Kaymakamlığı'na da gerekli bilgiler verilmiştir."