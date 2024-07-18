Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği UKOME Toplantısında Gündeme Alındı

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Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği bugün ilk kez UKOME toplantısında gündeme alındı. Toplantıdan çıkan kararları Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşımlı yolculuk ve uygulama bazlı taşımacılık yönetmeliği bugün ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) gündem maddesi oldu. UKOME Alt Komisyonu toplantısına Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem'de katıldı. UKOME toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem "Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği geliyor, kazandık" ifadelerini kullandı.

"İlgili devlet kurumlarından yazılı görüş alınacak"

Toplantının yapıldığı İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası önünde yüzlerce Martı TAG sürücüsü ile bir araya gelen Öktem çıkan karara ilişkin de bilgi verdi. Öktem, "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'ne ilişkin ilgili devlet kurumlarından yazılı görüş alınacak. Yönetmelik komisyonu kurulacak. Onay için kısa zamanda oylamaya sunulacak" dedi.

Öktem toplantı sırasında taksici temsilcilerinin kendilerine saldırdığını söyledi. Öktem, saldırı sonrası taksici odalarının güvenlik ekipleri tarafından toplantıdan çıkarıldığını belirtti. - İSTANBUL