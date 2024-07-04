Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak asfalt yenileme çalışması nedeniyle Haliç orta köprünün Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında saat 23.00 itibarıyla metrobüs yolunun da bulunduğu orta köprü Mecidiyeköy istikametinde trafiğe kapatıldı. Sürücüler, D-100 Karayolu'na yerleştirilen trafik işaret levhaları ve ışıklı dubalarla Haliç Köprüsü yan yola yönlendirildi. Çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor. Çalışmadan Haliç Köprüsü Topkapı istikametinin etkilenmeyeceği bildirildi.