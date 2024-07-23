İstanbul\'da yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), bugün öğle saatlerinden itibaren kentte yerel gök gürültülü sağanak geçişler beklendiğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul, güne 28 derece civarında hava sıcaklığı ve az bulutlu bir gökyüzü ile başladı. Rüzgarın poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla kuvvetlice esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklıkların 33 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişler öngörülüyor. Yağışların, geçen iki haftadan bu yana etkisini gösteren sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltması ve hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve 1-2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 5 Ağustos'a kadar mevsim normalleri civarında ve 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.