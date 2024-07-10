15 Temmuz'da İstanbulkart sahiplerine ücretsiz toplu ulaşım

Güncel

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle başlatılan dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesi uygulamasına 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişiminin yıl dönümünde de devam ediliyor.

İBB tarafından 15 Temmuz'ra İstanbul ili genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonun dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel) araçları, Şehir Hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.