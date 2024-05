İBB, Şile\'de parkları hizmete açtı ve içme suyu depo inşaatlarının temelini attı

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şile'nin 14 köyünde 14 parkı hizmete açarken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) eliyle de 'Şile İçme Suyu Depo İnşaatları'nın temelini Başkan Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla attı. İstanbul Vakfı üzerinden 5 yıldır düzenledikleri kurban bağışı kampanyasıyla ilgili "Bugünlerde bazı meczuplar çıkar" diyen İmamoğlu, "Kalkmış sözüm ona bir din görevlisi, sözüm ona bilmem hangi derneğin başkanı olan bir imam, 'Efendim, Büyükşehir Belediye Başkanı'na, -yani benim yaptığım bu davete- kurbanlarınızı bağışlayıp, kurbanınızı murdar etmeyin' demiş. Bunlara gülelim. Bunların nesli tükendi, az kaldı artık. Senin söylediğin o söze, bu millet ancak güler. Seni adam yerine bile koymaz. Dava açtım, takip de ediyorum" dedi.

İBB'nin köklü kuruluşu İSKİ, Şile'deki su sorununu çözecek projenin temelini attı. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı da Şile'nin 14 köyüne, 14 park kazandırdı. "Şile İçme Suyu Depo İnşaatları Temel Atma Töreni ve Mahalle Parkları Açılışı" etkinliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Şilelerin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Şile Belediyesi önünde düzenlenen törende, İmamoğlu ve Kabadayı birer konuşma yaptı. İmamoğlu, alanı dolduran vatandaşlara, genç yaşlarında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet ve kenti düşman işgalinden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek olarak gösterdi.

"Şimdi biz de bir an önce işimizi hızlı yapıp, işimizi sıkı tutup bir an önce memleketin geleceğini, şu karşıda gördüğüm bu şehrin ve bu ülkenin pırlanta gibi gençlerine emanet etme vaktidir" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Gençler için çalışma vaktidir"

"Onlar için çok çalışma vaktidir. Bu bağlamda, geçtiğimiz 5 yılda da Şile için çok çalıştık. Çalışmalarımızı yaparken şehrimiz, vatanımız, milletimiz, insanımız diyerek, parti ayrımı yapmadan, partizanlığın her türlüsünü yakınımızdan uzak tutarak, kesinlikle şehrinize fayda verme bilinciyle ve bu makamların millete ait olduğunu bilerek yola çıktık ve çalıştık. 5 yıl boyunca tempomuzu hiç kesmedik. Seçim geldi geçti. Yine tempomuzu kesmiyoruz. İBB ve Şile Belediyesi olarak iş birliği içinde çalışacağız. Göreceksiniz; Özgür Başkanımla birlikte, Şile'ye tarihinin en başarılı 5 yılını yaşatacağımıza söz veriyorum. Akif olacağız, eşit olacağız, çevreyi koruyacağız, insanımıza zarar veren, canlılara zarar veren, hayatı korumayan hiçbir yerde biz olmayız. Dolayısıyla canlıları koruyan, yaşamı, doğayı koruyan, insanını koruyan, Şile'yi iyileştiren işler yapacağız.

"Şile'nin içme suyu sorununu ortadan kaldırdık"

Şile'nin içme suyu sorununu ortadan kaldırdık. Şileli üreticilerimizi unutmadık. Gübresi, mazotu, fidesi, tohumu ve birçok yatırımla yanında olduk. Bugün de yapacağımız 450 milyon liralık yeni yatırımımızla birlikte, Şile'nin yanında olmaya devam ediyoruz. İSKİ, değerli bir kurumumuz, kadim bir kurumumuz. Belki de Türkiye'nin maliyeti en pahalı suyunu buraya taşıyor, en zor coğrafyasında görev yapıyor. Ama liyakatli yol arkadaşlarımla birlikte, İstanbul'un ihmal edilmiş bütün sorunlarını gidererek yolumuza devam ediyoruz.

"Biz ne demiştik"

Biz ne demiştik? Bu şehrin çocukları, gençleri, bebekleri, anneleri, babaları, amcaları, teyzeleri huzurlu olacak. Yok zamanda, yoksul zamanda yanınızda olacağız. Onun için Kent Lokantası açıyoruz. Onun için Anne Kart dağıtıyoruz. Onun için Yenidoğan Bebek Paketi dağıtıyoruz. Onun için Askıda Fatura ve bu tür çalışmalar yapıyoruz. Bakın; Kurban Bayramı yaklaşıyor. Allah kabul etsin. Bayramımız şimdiden mübarek olsun. Yine bayramlaşacağız. 5 yıldır, yüz binlerce insanımıza, belki de yıl boyu evine et girmeyen ailelerimize, sizlerin kurban bağışlarını alarak, pırlanta gibi tesislerde hazırlayıp, temizleyerek, inancımızın bütün kurallarına uygun şekilde keserek, alan eli veren eli görmediği şekilde, İstanbulluların bağışlarıyla, İstanbul'da ihtiyacı olan ailelerin, çocukların, bebelerin boğazından et geçsin diye, bu yoksul zamanda, ekonominin krize boğulduğu ortamda böyle bir bağ kurduk. Böyle güzel olmadı mı? İBB, size ait bir kurum olarak sizin. Her kuruşu sizin, her adımı sizin. Bundan daha güvenilir bir kurum var mı İstanbul'da?

"Yanımızda olmaya var mıyız?"

Tekrar bağışlarımızı başlattık. Yine size ait olan İstanbul Vakfı üzerinden bağışlarınıza, daha doğrusu kurban kesmeyle ilgili vekaletinize talibiz. Vekaletini verenler, hali vakti yerinde olanlar, kurban kesenler, vekaletini bize verdikleri takdirde, biz, o kesilen kurbanların etlerini kavrulmuş şekliyle, hatta onun faydalı olan suyunu, her şeyini değerlendirerek, İstanbul'un vatandaşlarına ulaştıracağız. Yanımızda olmaya var mıyız? Sizler de İstanbulluların yanında olacaksınız, yüz binlerce insana et dağıtmaya devam edeceğiz. Bugünlerde bazı meczuplar çıkar. Kalkmış sözüm ona bir din görevlisi, sözüm ona bilmem hangi derneğin, ismini de söylemeyeceğim şimdi, o kurumun içinde iyi insanlar vardır, ama onun da başkanı olan bir imam, 'Efendim, Büyükşehir Belediye Başkanı'na, -yani benim yaptığım bu davete- kurbanlarınızı bağışlayıp, kurbanınızı murdar etmeyin' demiş. Bunlara gülelim. Bunlar az kaldı. Bunların nesli tükendi, az kaldı artık. Farkında mısınız, itibarı kalmadı bunların. Onu diyenin aklından şüphe ederim. Onu diyeni, elbette Allah'a havale ederim. Başka bir şey yapmam. Allah ıslah etsin. Ama şunu söyleyeyim. Senin söylediğin o söze, bu millet ancak güler. Seni adam yerine bile koymaz. Hakkında dava açıldı. Dava açtım, takip de ediyorum.

"Başkan içme suyunu anlattın, İSKİ'yi anlattın, kurbana nereden geldin"

Milletimiz eğer kurbanı bağışlayacaksa… Ki İstanbul'da kurban kesmek gerçekten zor. Büyük şehirlerde kurban ibadeti zor. Bunu biliyorsunuz. Daha da ilerisini söyleyeyim. Kesilen kurbanınızdan siz de evinizde istiyorsanız, onu da hakkınız, hukukunuz çerçevesinde teslim ediyoruz. Diyeceksin ki; 'Başkan içme suyunu anlattın, İSKİ'yi anlattın, yatırımları anlattın; kurbana nereden geldin!' Vallahi bir şey söyleyeyim. Ben, sizin her derdinizle dertlenmek için varım. Kurbanınızı bile güzel kesmek zorundasınız. Ben size yardımcı olacağım. Nasıl Anne Kart yoktu, nasıl Kent Lokantası yoktu; kurban bağışı da yoktu. Evet biz, kurban bağışınızı istiyoruz. Kurbanlarınızın vekaletini bize vermenizi istiyoruz. Çünkü bizim aramızda oy hesabı yok. Bizim aramızda muazzam bir güven köprüsü var. O güvenimiz birbirimizden eksik olmasın. Böyle güzel bir şehri daha da güzelleştirmek için çok çalışacağız. Köylerini koruyacağız, kollayacağız, geliştireceğiz. Şehrimizi, denizimizi, balığımızı, tarihini, doğasını koruyacağız, kollayacağız, geliştireceğiz. Bütün bunları yaparken, insanını da mutlu edeceğiz. Bu güzel şehirden, bu güzel ilçemizden İstanbul'a da en güzel mesajlar verilir dedim. Onun için sizlerle beraber mesajlarımı verdim"

14 Köye 14 park

Konuşmaların ardından İmamoğlu, CHP Parti Meclisi üyeleri Mahir Yüksel, Berker Esen ve Baki Aydöner, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Şile Belediye Başkanı Kabadayı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa'nın da katılımlarıyla projenin temelini attı. Proje kapsamında İSKİ; 450.000.000 TL'lik yatırımla, Şile'de toplam 20 bin m3 kapasiteli 4 içme suyu deposu, 1 terfi merkezi inşa edip, bu alanlarda güneş enerji santralleri ile içme suyu deposu rehabilitasyonları yapacak. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı da Şile'nin Yakuplu, Çelebi, Büyükbucaklı, Kadıköy, Hacıköy, Şuayipli, Kurfallı, Karamandere, Satmazlı, Ahmetli, İmrendere, Meşrutiyet, Çayırbaşı ve Kabakoz köylerine 14 yeni park kazandırdı.