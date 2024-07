Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz'un yollarını asfaltlıyor. Asfaltlanan yollar, sürücüler için daha konforlu ve güvenli hale geliyor.

İBB'nin ilçede başlattığı 2024 yılı asfalt programı kapsamında Akbaba ve Çayır Caddesi ile Barış Manço ve Körfez Caddesi'nde planlanan 13 bin tonluk asfalt serimi çalışması tüm hızıyla sürüyor.

İlçede acil asfalt ihtiyacı bulunan Akbaba Caddesi ve Çayır Caddesi'nde, gece ekipleri yoğun bir mesaiyle çalışırken, toplu ulaşımın yoğun olduğu bu caddelerde 2 bin 500 metre yol yenilenecek.

Kanlıca Mahallesi Barış Manço Caddesi ile Anadoluhisarı Mahallesi Körfez Caddesi'nde ise 2 bin metre asfaltlanacak. Böylece ilçedeki ilk etap programı kapsamında 4 bin 500 metre yol yenilecek.

Beykoz genelinde yapılacak asfalt serim, yol bakım ve onarım çalışmalarıyla ulaşım güvenli ve konforlu hale gelecek.

Başkan Köseler: "Beykoz'da yaşam daha güzel olacak"

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Ayhan Taş, Yalıköy'de gece mesaisi yapan İBB ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

İBB'nin ilçedeki yolları iyileştirmek için verdiği desteğe teşekkür eden Başkan Köseler, "Büyükşehir belediyemizin her alanda verdiği katkıyla ilçemizde yaşam her geçen gün daha güzel olacak. Beykozluların rahatı ve konforu için yazın en sıcak günlerinde alın teri döken işçi arkadaşlarıma ve güçlü desteğiyle her daim yanımızda olan İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

İBB Daire Başkanı Ayhan Taş: "Asfalt programına acil yerlerden başladık"

Başkan Köseler'e ilçede yürütülen 2024 yılı asfalt programı hakkında bilgi veren İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Ayhan Taş ise şunları söyledi:

"Bu yılki asfalt programına aciliyet taşıyan yerlerden başladık. Ulaşım yoğun olduğu için, çalışmalarımızı İETT seferleri sona erdikten sonra gece saatlerinde yürütüyoruz. Beykoz'da ilk etapta 13 bin ve toplamda 24 bin ton asfalt sereceğiz. Beykoz Belediyesi'ne çalışmalarımıza verdiği katkı için teşekkür ediyoruz."