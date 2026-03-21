Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran'ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran'ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum

Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran\'ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum
21.03.2026 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, İran'ın, İsrail'de Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef almasının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Musevi, "İsrail semalarında İran'ın füze üstünlüğünü ilan ettiğini" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları hakkında açıklamalarda bulunarak, 'İsrail semalarında İran'ın füze üstünlüğünü ilan ettiğini' söyledi.

BU SÖZLERLE MEYDAN OKUDU

Musevi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"Bundan sonra İsrail semalarında İran'ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum" ifadesini kullanan Musevi, gelecek günlerde kullanılacak yeni füze sistemlerinin İsrail ile ABD'yi hayrete düşüreceğini savundu."

NE OLMUŞTU?

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, gün içinde İsrail'e çoğu Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan 6 dalga halinde misilleme füze saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA

Devrim Muhafızları, Tuğgeneral, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Musevi, İsrail, Uzay, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran'ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum - Son Dakika

Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir
Rusya’nın, ABD’ye “Ukrayna şartıyla“ İran’a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü Rusya'nın, ABD'ye "Ukrayna şartıyla" İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü
Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev
Belçika’dan Hürmüz koalisyonuna şartlı destek Belçika'dan Hürmüz koalisyonuna şartlı destek
Bayramın ilk günü intihar etti Bayramın ilk günü intihar etti
Esenler TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsünde yangın çıktı Esenler TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı

21:21
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah’ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah'ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
20:14
İran’dan İsrail’e füze saldırısı Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
19:57
İran: Tüm adalarda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık
İran: Tüm adalarda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık
19:01
Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması için 22 ülkeden “katkıda bulunma“ taahhüdü
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden "katkıda bulunma" taahhüdü
18:19
Bakan Fidan: İsrail ABD’yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
17:59
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 22:22:38. #7.13#
SON DAKİKA: Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran'ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.