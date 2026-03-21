Geriye enkaz görüntüleri kaldı! İran, İsrail\'i harabeye çevirdi

ABD ile İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, akşam saatlerinde İsrail'in Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan art arda iki misillemede bulundu.

İRAN FÜZELERİ BİRÇOK NOKTAYA İSABET ETTİ

İran, İsrail'e 6'sı Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgeyi, 1'i Dimona ve orta bölgeyi, sonuncusu da güneydeki Eilat kentini hedef alan 8 dalga halinde misilleme saldırısı düzenledi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in Dimona Nükleer Tesisi'nin de bulunduğu güneyinde sirenlerin çaldığını belirtti. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, 12 alana füze parçalarının düştüğünü, bazı füzelerin doğrudan isabet kaydettiğini ve füze isabet eden bir binanın çöktüğünü aktardı. Haberde, bir kamuya açık sığınağın yanı sıra çok sayıda noktada hasar meydana geldiği kaydedildi.

51 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, İran'ın Dimona'yı hedef aldığı saldırıda, çoğu hafif olmak üzere 31 kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, yaralanan 31 kişiye ek olarak saldırı sırasında paniğe kapılan 20 kişinin de çevre hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

DİMONA'DAKİ HASAR KAMERADA

Öte yandan İran'ın misillemesinin ardından Dimona bölgesinde meydana gelen yıkım da kameraya yansıdı. Görüntülerde, bölgede yer alan çok sayıda yapının ya yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı ve arama-kurtarma ekiplerinin enkazların arasında görev yaptığı görüldü.