İran'dan BAE ve Kuveyt Üslerine Saldırı İddiası

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, ABD ve İsrail bağlantılı unsurlara yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Tengsiri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BAE ve Kuveyt'te bulunan bazı askeri üslerin hedef alındığını belirterek, "DMO Donanması, BAE'deki El-Minhad ve Kuveyt'teki Ali El-Salem hava üslerindeki tesisleri, ABD ve İsrail bağlantılı hava unsurlarına ait hangarlar ile yakıt depolarını yoğun balistik füze ve kamikaze İHA saldırılarıyla hedef alarak imha etti. Bu üsler, İran adalarına yönelik saldırıların çıkış noktasıydı. İran'a ait tüm adalarda, çocuk katili saldırganlar için mezarlar hazırladık" ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.