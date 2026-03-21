İran\'dan İsrail\'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama

ABD ve İsrail'in İran'a düzenledikleri saldırılarla başlayan savaş 22. gününde de devam ediyor. ABD ve İsrail başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini hedef alırken; saldırılarda hayatını kaybeden İranlı sayısı binin üzerine çıktı.

İran'a yönelik kara harekatının da düşünüldüğü bildirilirken; İran İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını savaşın ilk gününden beri sürdürüyor.

İSRAİL'İN KRİTİK BÖLGESİNİ VURDU

İran son olarak ise İsrail'e çoğu Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan 6 dalga füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Düzenlenen son saldırı anları kameralara yansırken; bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi.

İRAN'IN NÜKLEER TESİSİ VURULMUŞTU

Öte yandan bu sabah İran'ın Natanz Nükleer Tesisi vurulmuş, İsrail ordusu, nükleer tesisi hedef alan hava saldırısını kendilerinin gerçekleştirmediğini açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgeye herhangi bir saldırı düzenlemediği aktarılırken; Açıklamada, "savaş koşulları" nedeniyle ABD'nin İran'daki faaliyetlerine ilişkin ise yorum yapılmayacağı belirtilmişti.

DAHA ÖNCE DE VURULMUŞTU

ABD ve İsrail savaşın ilk günlerinde yine Natanz Nükleer Tesisini hedef almıştı. Bu saldırıda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, uydu görüntülerine dayanarak tesisin giriş binalarında hasar görüldüğünü teyit etmişti ancak herhangi bir radyolojik sorun beklenmediğini bildirmişti. Söz konusu saldırıda radyasyon artışı tespit edilmemişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.