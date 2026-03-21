Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah\'ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz

21.03.2026 21:21
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İslam coğrafyasında yaşanan insani dramlara ve bölgesel tehditlere değindi. Gazze'den Lübnan'a, Mescid-i Aksa'dan İran'a kadar bölgede yaşanan sivil ölümlerine dikkat çeken Soylu, Türkiye'nin de bu ateş çemberinin içine çekilmek istendiğini vurguladı. İsrail'e yönelik sert ifadeler kullanan Soylu, "Hatay'dan İsrail toplam 5 saattir. 300-400 bin şehit veririz ama Allah'ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz. Allah'ın izniyle kalmaz" dedi.

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan eski İçişleri Bakanı, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada bölgedeki gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"BİZ BAYRAM YAŞARKEN GAZZE'DE, MESCİD-İ AKSA'DA VE LÜBNAN'DA SİVİLLER HAYATINI KAYBEDİYOR"

Konuşmasına bayramın manevi atmosferine vurgu yaparak başlayan Soylu, birlik ve beraberlik mesajı verdi. "Cenab-ı Allah nice bayramlara, nice Ramazanlara hep birlikte huzur, birlik ve ağız tadı içinde ulaşmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında İslam coğrafyasında yaşanan gelişmelere dikkat çeken Soylu, özellikle Orta Doğu'daki çatışmalara değindi. "Biz bayram yaşarken Gazze'de, Mescid-i Aksa'da ve Lübnan'da siviller hayatını kaybediyor. İran'da 165 kız çocuğunun öldürüldüğünü görüyoruz" diyen Soylu, yaşananların ortak bir noktaya işaret ettiğini belirtti. Yaşananların Müslüman kimliği üzerinden şekillendiğini savunan Soylu, "Bu insanların tek bir ortak özelliği var: Müslüman olmaları" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ DE BU ATEŞİN İÇİNE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Türkiye'nin bu sürecin içine çekilmek istendiğini ifade eden Soylu, "Türkiye'yi de bu ateşin içine çekmeye çalışıyorlar. Ancak Cumhurbaşkanımızın kararlı ve temkinli duruşu bu tuzaklara karşı önemli bir denge unsuru ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

"300-400 BİN ŞEHİT VERİRİZ AMA ALLAH'IN İZNİYLE İSRAİL DİYE BİR MEMLEKET KALMAZ"

Konuşmasının ilerleyen bölümünde İsrail'e yönelik sert ifadeler kullanan Soylu, coğrafi yakınlığa işaret ederek ""Belki farkında değil ama biz burada İsrail'e komşuyuz. Çok net söylüyorum. Sınırdaşız. Belki farkında değil, tekrar söylüyorum sınırdaşız." dedi.

Soylu, konuşmasını dikkat çeken ifadelerle noktaladı: "Alimallah, Müslümanlara yaptığı zulmün bir benzerini bize yapmaya kalkarsa; buradan, bu memleketin bir evladı olarak söylüyorum, şehadeti kendimiz adına bir şeref mertebesi olarak çocukluğumuzdan itibaren kendi zihnimizde yaşatan bir insan olarak söylüyorum: Hatay'dan İsrail toplam 5 saattir. 300-400 bin şehit veririz ama Allah'ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz. Allah'ın izniyle kalmaz, Allah'ın izniyle kalmaz, Allah'ın izniyle kalmaz."

