İran, İsrail'in Arad kentini vurdu: 6 ölü, 100'den fazla yaralı - Son Dakika
İran, İsrail'in Arad kentini vurdu: 6 ölü, 100'den fazla yaralı

21.03.2026 23:50
İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına yönelik misillemeleri sürüyor.

İRAN, DİMONA'NIN ARDINDAN ARAD'I DA VURDU

İsrailli kaynaklar, İran'ın ülkenin güneyindeki Dimona'ya düzenlediği füze saldırısının ardından bu kez Arad kentini hedef aldığını bildirdi. Kentte meydana gelen birden çok patlamanın ardından sağlık ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiği aktarıldı. Patlamaların, İran'dan fırlatılan füzelerin doğrudan isabetinden mi, parça tesirli savaş başlıklarından mı yoksa İsrail hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonucu düşen enkazdan mı kaynaklandığına ilişkin ise henüz net bir açıklama yapılmadı.

6 ÖLÜ, 100'DEN FAZLA YARALI

Öte yandan İsrail basını ise İran'ın saldırısının ardından 6 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Haberlerde bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybı sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

YIKIM KAMERADA

İran'ın misillemesinin ardından Arad kentinde meydana gelen yıkımın boyutu kameraya da yansıdı. Görüntülerde çok sayıda binanın çöktüğü, enkaz alanlarının oluştuğu ve ekiplerin hasar gören noktalarda arama-kurtarma çalışması yürüttüğü görüldü.

DİMONA'DA YARALI SAYISI YÜKSELDİ

İran'ın Dimona'ya yönelik saldırısında, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan bir balistik füzeyi engelleyememesi sonucu bölgede patlama meydana gelmiş, olayda 51 kişi yaralanmıştı.

İRAN'IN NÜKLEER TESİSİ VURULMUŞTU

İran'ın Natanz Nükleer Tesisi bu sabah saatlerinde vurulmuş, İsrail ordusu söz konusu hava saldırısını kendilerinin gerçekleştirmediğini açıklamıştı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgeye herhangi bir saldırı düzenlemediği aktarılırken; Açıklamada, "savaş koşulları" nedeniyle ABD'nin İran'daki faaliyetlerine ilişkin ise yorum yapılmayacağı belirtilmişti.

DAHA ÖNCE DE VURULMUŞTU

ABD ve İsrail savaşın ilk günlerinde yine Natanz Nükleer Tesisini hedef almıştı. Bu saldırıda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, uydu görüntülerine dayanarak tesisin giriş binalarında hasar görüldüğünü teyit etmişti ancak herhangi bir radyolojik sorun beklenmediğini bildirmişti. Söz konusu saldırıda radyasyon artışı tespit edilmemişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

