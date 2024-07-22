Tuzla Belediyesi, Gezici Kent Lokantası projesini başlattı - Son Dakika
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Yerel

Tuzla Belediyesi, Gezici Kent Lokantası projesini başlattı

Tuzla Belediyesi, Gezici Kent Lokantası projesini başlattı

Tuzla Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kent Lokantaları' modeline yenilikçi bir dokunuş ekleyerek, envanterindeki TIR'lardan birini Gezici Kent Lokantası'na dönüştürdü. İçmeler Meydanı'nda konumlandırılan lokantadan vatandaşlara aşure ikram edildi.

22.07.2024 16:09  Güncelleme: 16:11
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(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Kent Lokantaları" modeline yenilikçi bir dokunuş ekleyerek, envanterindeki TIR'lardan birini Gezici Kent Lokantası'na dönüştürdü. Projenin ilk adımı kapsamında İçmeler Meydanı'na konumlandırılan lokantadan vatandaşlara aşure ikram edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İstanbulluları ekonomik ve sağlıklı yemeklerle buluşturduğu Kent Lokantaları, Tuzla Belediyesi'nin yenilikçi anlayışla "Gezici Kent Lokantası" olarak hizmete sunuldu. Tuzla'nın çeşitli bölgelerine belirli aralıklarla konumlandırılacak TIR'ın ilk durağı İçmeler Meydanı oldu.

Dört çeşit yemekten oluşan menünün 40 liradan servis edileceğini belirten Başkan Eren Ali Bingöl, "Gezici Kent Lokantası projemizin ilk adımını attık. Bu kıymetli hizmetin bereketini, komşularımıza aşure ikram ederek çoğalttık. Hem kültürel değerlerimizi yaşattık hem de komşuluk bağlarımızı güçlendirdik" dedi.

Günlük yaklaşık bin kişilik yemek kapasitesine sahip Gezici Kent Lokantası, hafta içi her gün 12.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek. Gezici Kent Lokantası, belirli aralıklarla Tuzla'nın farklı bölgelerinde konumlanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tuzla Belediyesi, Gezici Kent Lokantası projesini başlattı - Son Dakika

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