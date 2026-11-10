Şişli\'de HABAŞ patlaması protesto edildi, 18 işçinin ölümü için hesap soruldu

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Aliağa'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 18 işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan patlama akşam saatlerinde Şişli'de protesto edildi. Eylemde yapılan açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na "İş cinayetlerinin ardından soruşturma başlatmak, birkaç kişiyi gözaltına almak, açıklamalar yapmak işçilerin hayatını geri getirebilir mi? HABAŞ'ta son on yılda 11 işçi hayatını kaybederken Bakanlık neredeydi? Bu fabrika kaç kez denetlendi? Geçmişte yaşanan patlamalardan sonra hangi yaptırımlar uygulandı? İşçilerin can güvenliği için hangi önlemler alındı?" soruları yöneltildi. Eylemde konuşan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu da AK Parti iktidarı döneminde 3 bini kadın, bini çocuk olmak üzere 36 bin işçinin yaşamını yitirdiğini belirterek "Bu ne kaderdir, ne fıtrattır" dedi.

İzmir Aliağa'da bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan patlamada 18 işçinin yaşamını yitirmesinin ardından İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Şişli'de iş cinayetlerine karşı basın açıklaması yaptı. Aynı fabrikada daha önce de en az 11 işçinin hayatını kaybettiğinin belirtildiği açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sorumluluğuna dikkat çekildi. Bakanlığa, "HABAŞ'ta son on yılda 11 işçi hayatını kaybederken Bakanlık neredeydi? Bu fabrika kaç kez denetlendi? Denetimlerde hangi eksiklikler tespit edildi? Geçmişte yaşanan patlamalardan sonra hangi yaptırımlar uygulandı? İşçilerin can güvenliği için hangi önlemler alındı? Soruyoruz; işçilerin hayatını korumakla yükümlü olanlar, patronların üretim takvimini ve kar hesaplarını korumaktan başka ne yapıyor? Soruyoruz; bir fabrikada işçiler peş peşe hayatını kaybediyorsa, orada üretimin sürmesine kim izin veriyor? İş cinayetlerinin ardından soruşturma başlatmak, birkaç kişiyi gözaltına almak, açıklamalar yapmak işçilerin hayatını geri getirebilir mi?" sorularının yöneltildiği açıklamada dün yaşanan olayın yanı sıra fabrikada daha önce yaşanan işçi ölümlerinin de aydınlatılması ve kamu görevlileri dahil tüm sorumluların yargılanması çağrısı yapıldı. Açıklamada işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin bağımsız ve etkin biçimde denetlenmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

"İŞ GÜVENLİĞİNİ BİR MAALİYET KALEMİ OLARAK GÖREN, DENETİMLERİ GÖSTERMELİK HALE GETİREN BU DÜZEN EMEKÇİLERE YOKSULLUK VE ÖLÜMDEN BAŞKA BİR ŞEY VAAT ETMİYOR"

Açıklamada şu görüşler dile getirildi:

"İşçiler, ekmeklerini kazanmak için gittikleri fabrikadan bir daha çıkamadı. Yine aileler evlatlarını, eşlerini, kardeşlerini kaybetti. Öfkeliyiz çünkü bu ülkede işçiler çalışırken ölüyor, patronlar üretimden ve karlarından vazgeçmiyor, sorumlular ise hesap vermiyor. Her gün 'elim kaza' diyerek geçiştirdiğiniz iş cinayetleri yüzünden bu ülke kocaman bir işçi mezarlığına dönüştü. İşçi sağlığını ve güvenliğini bir maliyet kalemi olarak gören, denetimleri göstermelik hale getiren, işçinin yaşamını patronların karından daha değersiz sayan bu düzen, emekçilere açlık, yoksulluk ve ölümden başka bir şey vaat etmiyor.

"SON 10 YILDA AYNI FABRİKADA EN AZ 11 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ; HANGİ ÖNLEM ALINDI, HANGİ SORUMLU HESAP VERDİ?"

Üstelik HABAŞ ilk kez bir iş cinayetiyle gündeme gelmiyor. Dünkü katliamdan önceki son 10 yılda aynı fabrikada en az 11 işçi hayatını kaybetti. Bugün katledilen 17 işçiyle birlikte HABAŞ, işçilerin canı pahasına üretim yapan bir ölüm fabrikasına dönüştü. Son üç haftada 3 işçi yaşamını yitirdi. Geçmişte yaşanan patlamalar, kazalar, ölümler ortadayken hangi önlem alındı? Hangi eksiklik giderildi? Hangi sorumlu hesap verdi?

"İŞ CİNAYETLERİNİN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATMAK, BİRKAÇ KİŞİYİ GÖZALTINA ALMAK, AÇIKLAMALAR YAPMAK İŞÇİLERİN HAYATINI GERİ GETİREBİLİR Mİ?"

Soruyoruz; bu ülkenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ne iş yapar? HABAŞ'ta son on yılda 11 işçi hayatını kaybederken Bakanlık neredeydi? Bu fabrika kaç kez denetlendi? Denetimlerde hangi eksiklikler tespit edildi? Geçmişte yaşanan patlamalardan sonra hangi yaptırımlar uygulandı? İşçilerin can güvenliği için hangi önlemler alındı? Soruyoruz; işçilerin hayatını korumakla yükümlü olanlar, patronların üretim takvimini ve kar hesaplarını korumaktan başka ne yapıyor? Soruyoruz; bir fabrikada işçiler peş peşe hayatını kaybediyorsa, orada üretimin sürmesine kim izin veriyor? İş cinayetlerinin ardından soruşturma başlatmak, birkaç kişiyi gözaltına almak, açıklamalar yapmak işçilerin hayatını geri getirebilir mi?

"DÜN DİLOVASI BUGÜN HABAŞ, ARTIK YETER"

İki gün önce Dilovası'nda, 3'ü çocuk 7 işçinin katledilmesinin yıldönümünde bir kez daha adalet talebimizi yükselttik. Bugün Aliağa'da yeni bir işçi katliamıyla karşı karşıyayız. Soma'dan Ermenek'e, İliç'ten Dilovası'na, HABAŞ'a uzanan bu kanlı tablonun sonu gelmiyor. Artık Yeter. Bizim hayatımız anma törenleri düzenleyerek, cenazeler kaldırarak, adliye kapılarında adalet arayarak geçmeyecek. Her iş cinayetinden sonra aynı sözleri duymaktan, aynı ihmalleri konuşmaktan, aynı acıları yaşamaktan bıktık. İşçiler ölürken patronların servetlerine servet kattığı, üretimin bütün yükünü işçilerin sırtına yıkan, işçilerin yaşam hakkını maliyet hesabına indirgeyen bu düzen değişmeden iş cinayetleri son bulmayacak.

"İŞÇİ KATLİAMINA KARŞI TEK ÇÖZÜM: ÜRETENLER YÖNETEN OLACAK"

İşçi sağlığı ve güvenliği patronların insafına, göstermelik denetimlere, kağıt üzerindeki mevzuatlara bırakılamaz. Patronların karı, işçilerin hayatlarından asla değerli olamaz. Ancak biliyoruz ki işçi katliamlarının kalıcı çözümü yalnızca sorumluları cezalandırmakla sınırlı değildir. İşçilerin söz ve karar sahibi olmadığı, üretimin patronların kar hırsına göre örgütlendiği bu düzende aynı felaketler yaşanmaya devam edecektir. İşçi katliamlarına karşı tek çözüm: Üretenler Yöneten Olacak.

Üretimin nasıl yapılacağına, hangi koşullarda çalışılacağına, hangi önlemlerin alınacağına işçiler karar vermelidir. Fabrikalar, işyerleri, üretim alanları patronların sınırsız kar hırsına değil, emekçilerin ve toplumun ihtiyaçlarına göre yönetilmelidir. Bizler İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri olarak HABAŞ'ta katledilen işçilerin hesabını sormaktan, ailelerinin adalet mücadelesinin yanında olmaktan ve işçi cinayetlerine karşı mücadeleyi büyütmekten vazgeçmeyeceğiz.

"İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ BAĞIMSIZ VE ETKİN BİÇİMDE DENETLENSİN"

Buradan bir kez daha haykırıyoruz: HABAŞ'ta yaşanan katliam bütün yönleriyle aydınlatılsın. İşçi ölümlerinde sorumluluğu bulunan patronlar ve tüm kamu görevlileri hesap versin. Fabrikadaki geçmiş iş cinayetleri ve ihmaller açığa çıkarılsın. İşçi sağlığı ve güvenliği önlemleri bağımsız ve etkin biçimde denetlensin. İşçilerin örgütlenmeleri önündeki tüm engeller kaldırılsın. Artık yeter! Çalışırken ölmek istemiyoruz."

ARSLANOĞLU: BU NE KADERDİR, NE FITRATTIR

Eylemde konuşan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu da AK Parti iktidarı döneminde 3 bini kadın, bini çocuk olmak üzere 36 bin işçinin yaşamını yitirdiğini belirterek "Bu ne kaderdir, ne fıtrattır" dedi. Arslanoğlu şunları söyledi:

"Sadece AKP iktidarının devam ettiği yıllarda 36 bin emekçiyi iş cinayetlerine kurban vermiş durumdayız. 36 bin emekçi... Orta boyutta bir il nüfusu kadar emekçi sadece AKP iktidarı döneminde iş cinayetlerine kurban gitmiş durumda. Bunların yaklaşık 3 bin tanesi kadın emekçi ve en az bin tanesi çocuk emekçi. Şimdi bunların kader olduğunu söyleyenler hala aynı şeyleri tekrar edip duruyor. Bunun fıtrat olduğunu, çalışmaktan kaynaklanan bir şey olduğunu söylüyor. Ama hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu denetimsizliğin bir sonucu. Bu sendikacıların sendikacılık yapmamasının bir sonucu. İş müfettişlerinin görevlerini yapmamasının, yapamamasının bir sonucu. İşçi sağlığı iş güvenliği uzmanlarının, iş yeri hekimlerinin patronlar tarafından işe alınıp, maaşlarının patronlar tarafından ödenmesi ve işten çıkarılabilmesinin bir sonucudur. Yani açıkçası bu iktidarın tercihinin bir sonucudur; ne kaderdir, ne de fıtrattır.

Eğer siz işçi sağlığı iş güvenliği uzmanını işe patron tarafından alınan, maaşı patron tarafından verilen ve patron tarafından rahatça işten çıkartılan kişiler haline getirirseniz, eğer siz iş müfettişini fabrik?yı denetlemeyeceksin, patrona telefon edeceksin, o gerekli evrakları sana getirecek diye dışarıya çıkmaktan alıkoyarsanız, bunun doğuracağı sonuç budur. Her gün en az 5 emekçi bu ülkede iş cinayetine kurban gitmektedir. ve biz bunun değiştirilmesi için artık ellerin şaltere gitmesinin, yani genel grev, genel direnişle patronlardan yana tercihini açıkça yıllardır kullanan bu iktidarın alaşağı edilmesinde olduğunu biliyoruz ve yüksek sesle tekrar ediyoruz."