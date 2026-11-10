2027 Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu! Büyük ikramiye 1 milyar TL

2027 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ve bilet fiyatları netleşti. Yeni yılın milyarderini belirleyecek çekiliş için biletler satışa çıktı.

BÜYÜK İKRAMİYE TAM 1 MİLYAR TL

2027 yılına girerken düzenlenecek Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye rekor seviyeye ulaştı. 31 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek çekilişin büyük ikramiyesi 1 milyar TL olarak açıklandı. Geçen yıl 800 milyon TL olan büyük ikramiye, bu yıl yüzde 25 artırıldı. Büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantisi kapsamında olacak. Böylece 1 milyar TL'lik tutarın tamamı, çekiliş sonucunda kazanan talihli ya da talihlilere verilecek. Yılbaşı çekilişinde yalnızca büyük ikramiye değil, diğer ikramiye kategorilerinde de yüksek tutarlar dağıtılacak.

ÇEYREK BİLET 250 TL, TAM BİLET 1.000 TL OLDU

Milli Piyango'nun 2027 yılbaşı çekilişi için belirlediği bilet fiyatları da açıklandı. Geçen yıla göre bütün bilet türlerinde artış yaşanırken, en düşük bilet fiyatı 250 TL olarak belirlendi. Tam bilet satın almak isteyenler 1.000 TL ödeyecek. Yarım biletin fiyatı 500 TL olurken, çeyrek bilet 250 TL'den satışa sunuldu. Böylece yılbaşı çekilişine katılmak isteyenlerin ödeyeceği tutar, tercih ettikleri bilet türüne göre değişecek.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNE YÜZDE 25 ZAM

2027 yılbaşı çekilişi için açıklanan fiyatlar, geçen yılın bilet bedelleriyle karşılaştırıldığında yüzde 25'lik artışı ortaya koydu. Geçen yıl 800 TL olan tam bilet fiyatı 200 TL artarak 1.000 TL'ye yükseldi. Yarım bilette 100 TL, çeyrek bilette ise 50 TL artış gerçekleşti.

TOPLAM 5,7 MİLYAR TL'DEN FAZLA İKRAMİYE DAĞITILACAK

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı da belli oldu. Amorti dahil 5 milyar 796 milyon 300 bin TL, çekiliş kapsamında talihlilere dağıtılacak.