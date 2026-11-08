Elektrik trafosu defalarca patladı - Son Dakika
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Elektrik trafosu defalarca patladı

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Elektrik trafosu defalarca patladı
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Elektrik trafosu defalarca patladı
Haber Videosu

İstanbul'un Şişli ilçesinde elektrik trafosu patladı. Trafoda defalarca patlama meydana gelirken, korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Trafoda peş peşe yaşanan şiddetli patlamalar, çevredeki vatandaşlara büyük korku ve panik yaşattı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik amacıyla sokaktaki elektriği keserken, dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Cep TelefonuMecidiyeköyİstanbul3. SayfaGüncelŞişliSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Halil aykır Halil aykır:
    Bu kediler de hep trafoları patlatıyor. 0 0 Yanıtla
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