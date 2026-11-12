Şişli'de berberde ayaklarından vurulan Osman B.'nin saldırganı Kazım K. tutuklandı - Son Dakika
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Şişli'de berberde ayaklarından vurulan Osman B.'nin saldırganı Kazım K. tutuklandı

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Şişli\'de berberde ayaklarından vurulan Osman B.\'nin saldırganı Kazım K. tutuklandı
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Şişli\'de berberde ayaklarından vurulan Osman B.\'nin saldırganı Kazım K. tutuklandı
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Şişli'de berber dükkanında iki ayağından vurulan Osman B.'nin hayati tehlikesi bulunmuyor. Akrabası olduğu belirtilen ve aralarında husumet bulunan Kazım K., Beşiktaş'taki eğlence mekanında yakalanıp tutuklandı.

Şişli'de berberde silahlı saldırıya uğrayan Osman B. (22), ayaklarından yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Kazım K.'yi (19) Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında yakaladı. Yaralanan kişiyle akraba olduğu ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen şüpheli tutuklandı.

Olay, 16 Ekim Cuma günü Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, berber dükkanında bulunan Osman B. (22) silahlı saldırıya uğradı. İki ayağından vurularak yaralanan Osman B. için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Osman B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞİŞLİ ASAYİŞ POLİSİ EĞLENCE MEKANINDA YAKALADI

Olayın ardından Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay sırasında ağabeyiyle berber dükkanında bulunan Beytocan B., polis ekiplerine şüpheliyi tanıdığını ve saldırganın Kazım K. (19) olduğunu söyledi. Polis Beytocan B.'ye fotoğraflı teşhis yaptırdı. Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan evde arama yaptı. Aramada şüpheliye ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, Kazım K.'nin Beşiktaş Nisbetiye Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında olabileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle eğlence mekanına gitti. Burada olduğu tespit edilen Kazım K., polis tarafından gözaltına alındı.

AKRABASIYLA ARASINDA HUSUMET OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda, Kazım K.'nin yaraladığı Osman B.'nin akraba oldukları öğrenildi. Yaralının kardeşi Beytocan B., iki akraba arasında daha önceden husumet bulunduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edilen Kazım K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer yandan berber dükkanında yaşanan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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