Şişli Teşvikiye\'de devrilen ağaç 4 motosiklet ve 2 otomobile zarar verdi

Şişli Teşvikiye'de devrilen ağaç 4 motosiklet ve 2 otomobile zarar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şişli Teşvikiye Mahallesi'nde devrilen ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapanırken 4 motosiklet ve 2 otomobil zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.
ŞİŞLİ, Teşvikiye Mahallesi'nde ağaç devrildi. Sokak trafiğe kapanırken 4 motosiklet ve 2 otomobil zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: DHA
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