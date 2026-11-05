Şişli Teşvikiye\'de devrilen ağaç 4 motosiklet ve 2 otomobile zarar verdi

ŞİŞLİ, Teşvikiye Mahallesi'nde ağaç devrildi. Sokak trafiğe kapanırken 4 motosiklet ve 2 otomobil zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.