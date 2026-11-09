Şişli'de motosikletteki yolcu İETT otobüsünün altında sürüklendi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şişli'de motosikletteki yolcu İETT otobüsünün altında sürüklendi, 2 kişi yaralandı

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Şişli\'de motosikletteki yolcu İETT otobüsünün altında sürüklendi, 2 kişi yaralandı
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Şişli\'de motosikletteki yolcu İETT otobüsünün altında sürüklendi, 2 kişi yaralandı
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Şişli Mecidiyeköy'de iddiaya göre gidon hakimiyetini kaybeden sürücünün motosikleti otomobile çarptı; motosikletteki yolcu İETT otobüsünün altında sürüklendi. Kazada yaralanan yolcu ve sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞİŞLİ'de sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin arkasındaki yolcu, aynı yönde ilerleyen İETT otobüsünün altında sürüklendi. Kazada yaralanan yolcu ile motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan K. (30) yönetimindeki 34 MBG 607 plakalı motosiklet, viyadük altında seyir halindeyken sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Nazım Yalçın Y. (51) yönetimindeki 34 EAJ 819 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Recep Tayyip B. (26), yola düşerek sağ şeritte ilerleyen Yavuz A. idaresindeki 34 HO 2425 plakalı İETT otobüsünün altında kalarak sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otobüsün altında kalan Recep Tayyip B.'yi bulunduğu yerden çıkardı.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen yolcu Recep Tayyip B. ile motosiklet sürücüsü Cihan K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
MecidiyeköyOtomobilGüncelŞişliİETTSon Dakika

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