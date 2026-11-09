Şişli'de çarpışan 2 araç kırtasiyeye ve cami girişine daldı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şişli'de çarpışan 2 araç kırtasiyeye ve cami girişine daldı, 3 kişi yaralandı

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Şişli\'de çarpışan 2 araç kırtasiyeye ve cami girişine daldı, 3 kişi yaralandı
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Şişli\'de çarpışan 2 araç kırtasiyeye ve cami girişine daldı, 3 kişi yaralandı
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Şişli Esentepe'de saat 01.50 sıralarında aynı yönde ilerleyen 2 araç çarpıştı; araçlardan biri kırtasiyeye, diğeri Nimet Ökten Camii girişine çarptı. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu itfaiyece kurtarıldı, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

ŞİŞLİ'de aynı yönde ilerleyen 2 aracın çarpıştığı kazada, otomobillerden biri kırtasiyeye, diğeri ise caminin girişine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, diğer sürücü ise ayakta tedavi edildi.

Olay, saat 01.50 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde seyir halinde olan Bilal A. (20) yönetimindeki 34 RFU 887 plakalı araç, aynı yönde ilerleyen Sadrettin Ö. (31) yönetimindeki 47 ADG 429 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araçlardan biri cadde üzerindeki kırtasiyeye, diğeri ise Nimet Ökten Camii'sinin girişine çarptı. Kazada Bilal A. ile araçta yolcu olarak bulunan Sercan Engin T. (26) araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Bilal A. ve Sercan Engin T.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının bilincinin açık olduğu öğrenildi. Diğer aracın sürücüsü Sadrettin Ö. ayakta tedavi edilirken, yanında bulunan Asya S. (23) ise hafif yaralandı. Asya S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aynı yönde ilerleyen 2 aracın çarpıştığı, ardından kontrolden çıkan araçların kırtasiyeye ve caminin girişine çarptığı anlar yer aldı. Kazanın hemen sonrasında cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde ise yaralılara müdahale edilmesi ve ekiplerin çalışmaları yer aldı.

Kaynak: DHA
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