İstanbul\'da sağanak trafiği durdurdu, Bomonti Tüneli\'ndeki yoğunluk dronla çekildi

İstanbul'da sağanak trafiği durdurdu, Bomonti Tüneli'ndeki yoğunluk dronla çekildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan sağanak kent genelinde trafik yoğunluğuna yol açtı. Ana arter ve ara yollarda trafik durma noktasına gelirken Şişli Bomonti Tüneli ile giriş-çıkışındaki yoğunluk dronla görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan yağışla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. Şişli Bomonti Tüneli'ndeki trafik yoğunluğu dronla görüntülendi.
İstanbul'da sağanak etkisini sürdürüyor. Megakent genelinde etkili olan yağış, trafik yoğunluğuna neden oluyor. Ana arter ve ara yollarda trafik durma noktasına geldi. Şişli Bomonti Tüneli'nde trafik durma noktasına geldi. Bomonti Tüneli'nde ve giriş-çıkışında yaşanan trafik yoğunluğu dronla görüntülendi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?