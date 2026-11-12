Şişli'de husumetlisini iki ayağından vuran saldırgan Beşiktaş'ta yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şişli'de husumetlisini iki ayağından vuran saldırgan Beşiktaş'ta yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Şişli\'de husumetlisini iki ayağından vuran saldırgan Beşiktaş\'ta yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Şişli\'de husumetlisini iki ayağından vuran saldırgan Beşiktaş\'ta yakalandı
Haber Videosu

Şişli Paşa Mahallesi'nde 16 Ekim Cuma günü berberdeki husumetlisini iki ayağından vuran 19 yaşındaki saldırgan, Beşiktaş'ta eğlenirken yakalanıp tutuklandı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken saldırı anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Şişli'de berber dükkanında oturan husumetlisini iki ayağından silahla vuran saldırgan, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında eğlenirken Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 19 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay 16 Ekim Cuma günü Şişli Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine motosikletle gelen saldırgan araçtan inerek berberdeki bir kişiyi iki ayağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı O.B. hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan O.B.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Şişli Asayiş saldırganı Beşiktaş'ta eğlenirken yakalandı

Olayla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler O.B.'ye ateş eden kişinin daha önce aralarında husumetlisi K.K. (19) olduğunu tespit etti. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şüpheli K.K. Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanında yakalanarak gözaltına aldı.

Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Gözaltına alınan K.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen K.K. çıkarıldığı mahkemece 'Kasten Yaralama' ve 'ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın seyir halindeki motorda artçı olduğu, berber dükkanının önüne geldiğinde motordan indiği ve silahla ateş ettiği anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA
Güvenlik KamerasıBeşiktaş3. SayfaİstanbulGüncelŞişliSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci beraat sonrası ilk kez görüntülendi: Zor bir süreçti Ela Rümeysa Cebeci beraat sonrası ilk kez görüntülendi: Zor bir süreçti
9 yaşında yaptığı şaka yüzünden ömür boyu uçuş yasağı yemişti Yıllar sonra havalimanının sesi oldu 9 yaşında yaptığı şaka yüzünden ömür boyu uçuş yasağı yemişti! Yıllar sonra havalimanının sesi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail’e Dışişleri’nden sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail'e Dışişleri'nden sert tepki
Bakan Göktaş’ın “SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı“ iddiası komisyonu karıştırdı Bakan Göktaş'ın "SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı" iddiası komisyonu karıştırdı
Gökhan Töre’nin şampiyonluk madalyaları satışta Sessizliğini bozdu Gökhan Töre'nin şampiyonluk madalyaları satışta! Sessizliğini bozdu
Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok
Muğla’da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
Paşinyan Türkiye’den yeni görüntü yayınladı Cebine muz koydu Paşinyan Türkiye'den yeni görüntü yayınladı! Cebine muz koydu
09:05
Emekliye ocakta iki aşamalı zam Yeni rakam hesaplandı
Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı
08:59
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
08:47
Futbol dünyasını sarsan iddia Cristiano Ronaldo Fenerbahçe’ye geliyor
Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor
08:31
Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak
Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak
08:11
Bu nereden çıktı şimdi Taraftarı endişelendiren haber
Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber
08:03
Erdoğan “Bekletmeyin“ dedi Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Erdoğan "Bekletmeyin" dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
07:41
Nvidia CEO’su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması Bu kez şirketin başkan yardımcısı
Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı
07:07
Benzine 3 lira 54 kuruş indirim Tabelalar değişti
Benzine 3 lira 54 kuruş indirim! Tabelalar değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 09:24:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Şişli'de husumetlisini iki ayağından vuran saldırgan Beşiktaş'ta yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android