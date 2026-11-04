Şişli\'de sağanakta Zincirlikuyu Alt Geçidi\'ni su bastı, trafik kapatıldı

Şişli'de sağanakta Zincirlikuyu Alt Geçidi'ni su bastı, trafik kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şişli'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Zincirlikuyu Alt Geçidi'ni su bastı. Alt geçit araç trafiğine kapatılırken bölgeye sevk edilen belediye ekipleri biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı ve sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.
İstanbul'un Şişli ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle alt geçitte su baskını meydana geldi.
Kentte etkisini artıran sağanak, bazı caddeler ve alt geçitlerde trafik akışını aksattı.
Şişli'de kuvvetli yağış nedeniyle Zincirlikuyu Alt Geçidi'ni su bastı.
Alt geçit araç trafiğine kapatılırken ihbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Sürücüler, çalışmalar sırasında alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Kaynak: AA
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