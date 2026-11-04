Şevket Çoruh, Dubai'de mahsur kaldığı sırada yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Şevket Çoruh, Dubai'de mahsur kaldığı sırada yaşadıklarını anlattı

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Şevket Çoruh, Dubai\'de mahsur kaldığı sırada yaşadıklarını anlattı
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ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle Dubai'de mahsur kalan oyuncu Şevket Çoruh, yaşadığı korku dolu anları anlattı. "Kafamın üzerinden füzeler geçiyordu, distopik bir şeyin içindeydik" diyen ünlü oyuncu, geçmişte yaşadığı ekonomik zorluklara ve tiyatro çalışmalarına da değindi. Çoruh, çocuklar için yeni bir sahne hazırlığında olduğunu da açıkladı.

"Arka Sokaklar" dizisinde canlandırdığı Mesut Komiser karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şevket Çoruh, Dubai'de mahsur kaldığı günlerde yaşadıklarını anlattı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ünlü oyuncu, bölgede yaşananları distopik bir dünyaya benzetti.

"KAFAMIN ÜZERİNDEN FÜZELER GEÇİYORDU"

İlker Ayrık ile birlikte sahnelediği "Bir Baba Hamlet" oyunu için Dubai'ye giden Şevket Çoruh, bölgede çatışmaların başlamasıyla beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı. Füze saldırıları nedeniyle hava trafiğinin aksadığı kentte bir süre mahsur kalan oyuncu, yaşadığı anları şu sözlerle anlattı:

"Kafamın üzerinden füzeler geçiyordu, distopik bir şeyin içindeydik."

Çoruh'un açıklamaları, savaşın ortasında kalan tiyatro ekibinin yaşadığı endişeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLİNCE DUBAİ'DE MAHSUR KALDILAR

Şevket Çoruh ve İlker Ayrık, "Bir Baba Hamlet" oyunu için 27 Şubat'ta Dubai'ye gitmişti. Ancak bölgede başlayan saldırıların ardından uçuşların iptal edilmesi nedeniyle oyuncular ve beraberlerindeki ekip planlanan tarihte Türkiye'ye dönemedi.

Yaşanan gelişmeler nedeniyle tiyatro ekibinin bazı gösterileri de ertelendi. Dubai'de mahsur kalan oyuncular, 6 Mart'ta Umman'ın başkenti Maskat üzerinden gerçekleştirdikleri yolculuğun ardından Türkiye'ye döndü.

GEÇMİŞTE YAŞADIĞI EKONOMİK ZORLUKLARI DA ANLATTI

Tiyatroya verdiği önemle bilinen Şevket Çoruh, açıklamalarında geçmiş yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değindi. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra kendi tiyatro sahnesini kurmak için de emek veren sanatçı, sanat hayatında karşılaştığı güçlükleri anlattı.

ÇOCUKLAR İÇİN YENİ SAHNE MÜJDESİ

Baba Sahne'nin kurucusu olan Şevket Çoruh, tiyatro alanındaki çalışmalarına devam ettiğini belirterek çocuklara yönelik yeni bir sahne hazırlığında olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu, yeni projesiyle çocukları tiyatroyla buluşturmayı hedefliyor.

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