ABD ara seçimlerinde Demokratlar 36 valiliğin 22'sini kazandı, 28 valiliğe çıktı - Son Dakika
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ABD ara seçimlerinde Demokratlar 36 valiliğin 22'sini kazandı, 28 valiliğe çıktı

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ABD'de ara seçimlerde 36 eyalet valiliğinin 22'sini Demokratlar kazandı. Bu sonuçla Demokrat valilikler 28'e yükselirken Cumhuriyetçi valilikler 20'ye geriledi; 16 yıl sonra ilk kez eyaletlerin yarısından fazlası Demokratların kontrolüne geçecek.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde düzenlenen ara seçimlerde ilk sonuçlar, ülke genelindeki eyalet valiliklerinin dağılımını da değiştirdi.

ABD halkı, Kongre'de yeni düzenin yanı sıra 36 eyalette valileri belirlemek ve yerel meclisler için sandık başına gitti.

Ara seçimler kapsamında seçmenler, ülkede eyalet yönetiminin en üst makamı olan valilik koltuklarında görev yapacakları belirlemek üzere oy verdi.

Toplam 50 eyalete sahip ABD'de, seçim öncesi eyalet valiliği tablosu 26 Cumhuriyetçi, 24 Demokrat validen oluşuyordu.

Ara seçimde ise 14 eyalette daha önce seçim yapıldığı için toplam 36 eyalet valiliği için sandık kuruldu.

Sandık kurulan eyaletlerin 18'inde Demokrat, 18'inde de Cumhuriyetçi valiler görev yapıyordu.

Toplam Demokrat valiliklerin sayısı 28'e yükseldi

Açıklanan sonuçlara göre ara seçimde Demokratlar, seçim yapılan 36 eyalet valiliğinin 22'sini kazandı.

Böylelikle Demokratlar, ellerindeki 6 eyaletle birlikte eyalet valiliği sayısını 28'e yükselti.

Seçim öncesi Cumhuriyetçiler'in elindeki Texas, Iowa, Ohio ve Georgia eyaletlerindeki valilikler el değiştirerek Demokratlar'ın eline geçti.

Ülke genelinde halihazırda Demokratlar'ın elindeki 6 valilikte sandık kurulmadı.

ABD'de 16 yıl sonra ilk kez 50 eyaletin yarısından fazlası olan 28'inde Demokratlar, valilik koltuğunda olacak.

Toplam Cumhuriyetçi valiliklerin sayısı 20'ye düştü.

Cumhuriyetçiler ise sandık kurulan 36 eyalet valiliğinin 12'sinde seçimi kazandı.

Böylelikle seçim öncesi 26 olan Cumhuriyetçi valiliklerin sayısı 20'ye düştü.

Ülke genelinde halihazırda Cumhuriyetçiler'in elindeki 8 valilikte sandık kurulmadı.

2 eyalette sayım sürüyor

Kansas ve Alaska eyalet valiliği seçimlerinde de sonuçların yakında duyurulması bekleniyor.

Basına yansıyan sonuçlara göre bu eyaletlerde Demokrat vali adayları seçimi önde götürüyor.

Florida'ya ilk siyahi vali

ABD'de "çekişmeli eyaletler" arasında bulunan Florida'da valilik seçimlerinde bir ilk yaşandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Byron Donalds, Demokrat rakibi David Jolly'i geride bırakarak, eyaletin ilk siyahi valisi olarak seçildi.

Texas'a Latin kökenli ilk kadın vali

Texas'taki valilik seçimlerinde, hem eyaleti "kalesi" olarak gören Cumhuriyetçiler yenilgiye uğradı, hem de eyaletin tarihinde bir ilke imza atıldı.

Sandıkta Cumhuriyetçi rakibi Greg Abbott'u yenen Demokrat Gina Hinojosa, eyalet tarihinde Latin Amerika kökenli ilk kadın vali olarak seçildi.

Eski İçişleri Bakanı, ülkenin ilk yerli kadın valisi oldu

Eski Başkan Joe Biden döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Deb Haaland, New Mexico eyaletindeki valilik yarışını önde tamamladı.

Haaland, böylece ülke tarihinde eyalet valiliği görevine seçilen ilk yerli kadın oldu.

Valilik seçiminde ilkler

Demokrat Partinin adaylarından Keisha Lance Bottoms, Georgia eyaletinin; David Crowley ise Wisconsin eyaletinin ilk siyahi valisi seçildi.

Demokrat Xavier Becerra, Cumhuriyetçi Steve Hilton'ı yenerek yaklaşık 151 yıl sonra California eyaletinin 1875'ten bu yana ilk Latin kökenli valisi oldu.

Cumhuriyetçi Marsha Blackburn, Demokrat Jerri Green'i yenerek Tennessee'nin ilk kadın valisi seçildi.

Kaynak: AA
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