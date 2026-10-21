Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi - Son Dakika
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Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi

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Azerbaycan\'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev\'e ilk tepki geldi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Azerbaycan'ın kendisinin de aralarında bulunduğu 31 Türk vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmesine tepki gösterdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e seslenen Erbakan, ülkedeki öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının kaldırılmasını istedi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Bakü'de ağırlanmasını da eleştiren Erbakan, "Siyonist katil Herzog'u Bakü'de ağırladıktan sonra hakiki dostlarınızı gözünüz görmez oldu" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın 31 Türk vatandaşına yönelik ülkeye giriş yasağı kararının ardından Fatih Erbakan'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i etiketleyerek paylaşım yapan Erbakan, öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının kaldırılması çağrısında bulundu.

Erbakan, "Sayın İlham Aliyev! Azerbaycan’da öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı kalksın yeter, biz gelemesek de olur." dedi.

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HERZOG'UN BAKÜ'DE AĞIRLANMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan'da ağırlanmasını da eleştiren Erbakan, Aliyev'e yönelik sert ifadeler kullandı.

Erbakan, "Siyonist katil Herzog’u Bakü’de ağırladıktan sonra hakiki dostlarınızı gözünüz görmez oldu. Bu da size yeter!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi

"GARDAŞLIK HUKUKUNU SİZDEN ÖĞRENMEDİK"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapan Erbakan, iki ülke arasındaki kardeşliğin siyasi yönetimlerden bağımsız olduğunu ifade etti.

Erbakan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Zira biz, Azerbaycan ile olan gardaşlık hukukunu sizden değil; rahmetli Elçibey’den, Resulzade’den, Tagiyev’den öğrendik."

"YAŞASIN İKİ DEVLET, TEK MİLLET"

Açıklamasının sonunda Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğe vurgu yapan Erbakan, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu ruhla ve bu şuurla bir kez daha diyorum ki;

Yaşasın Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği!

Yaşasın iki devlet, tek millet!

Yaşasın dilde, fikirde, iş’te birlik!"

Yasak listesine alınan Fatih Erbakan, Aliyev'den Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının kaldırılmasını istediYasak listesine alınan Fatih Erbakan, Aliyev'den Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının kaldırılmasını istedi
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    abi kim ne yaparsa yapar bize ne hangü ülkede ne olmuş 5 20 Yanıtla
    Mustafa Sivri Mustafa Sivri:
    Kafanı kuma göm sen bence hiç bir şeyi görme 13 3
    aykut koçak aykut koçak:
    iyi o zaman üst komşunun evi yansın sen otur tv izle 13 2
  • aykut koçak aykut koçak:
    azerbaycanın girişmiş olduğu bu tutum normal değil arkadaşlar adamlar resmen bizi gözden çıkarmaya hazırlar... 15 4 Yanıtla
    Peker Pekmez Peker Pekmez:
    israilin dostu ne bekliyosun 16 3
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Baktılar fon ayağına millet soyuluyor, onlarda milletine bunu yapan bize ne yapmaz ki demişler olabilir mi? 2 4
    Derya can Derya can:
    Aynı fikirdeyim. Neden şimdi. Yapacak adam bu kadar yıl beklemezdi 3 2
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Sen de git iranda yaşa yobaz 0 0
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Herkesin işine burnunu sokmayın. Her ülkenin iç işine karış o zaman alnını karışlayayım. Böylece cevabınızı alırsınız. 3 11 Yanıtla
    Mustafa Sivri Mustafa Sivri:
    Necati mide hapı vereyimmi hazımsızlık yapmış sende 3 1
    mehmet mehmet:
    zamanında mısırında iç işine karıştık sonra kapılarda bekledik. libya desen zaten öyle 1 2
  • cengiz cengiz:
    Azerbaycan karışık burada israillisi var zartı var zurtu var cartı var curtu var biz hangi kardeşlikten bahsediyoruz ben onu anlamadım ya biz hep kardeş kardeş diyoruz hiç kimseden kardeşlik göremiyoruz bize kardeş oldukları kadar bunlar herkese kardeş Türk'ün türk'ten başka bir de Türk'ün kürt'ten başka kardeşi yoktur 5 1 Yanıtla
  • Derya can Derya can:
    Bu adam hiç güvenilir değil. Nerden pirim elde edebilirim derdinde. Konuştuğu şey doğru ama amacı Müslümanlık değil. Aliyev durup dururken böyle şeyler yapıyorsa bu normal değil. Bala gelince yapsaydı tamam derdik. Ama bunun altında başka şeyler var. İsrail bunu bir konuda tehdit ediyor sanırım. 2 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi - Son Dakika
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