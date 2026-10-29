Bakü\'de Türkiye Cumhuriyeti\'nin 103. yılı kutlandı

BAKÜ (AA) – Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törende, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, büyükelçilik çalışanları, iş insanları ve vatandaşlar yer aldı.

Büyükelçi Akgün'ün Şehitlik Anıtı'na çelenk sunduğu törende, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı Askeri Bandosu tarafından İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi.

Törenin ardından Akgün, Şehitlik Anıt Defteri'ni imzaladı.

Akgün, deftere yazdığı mesajda, Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycanlılarla omuz omuza verdiği mücadelenin iki ülkenin ortak kaderinin ve geleceğinin somut göstergesi olduğunu kaydederek, bu ortak hafızanın Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" anlayışında karşılığını bulduğunu belirtti.

Atatürk'ün önderliğinde Milli Mücadele'yi taçlandıran Cumhuriyet idealinin barışın, çağdaşlaşmanın ve bağımsızlığın yanı sıra Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak geleceğinin de teminatı olduğunu vurgulayan Akgün, "'Bir millet, iki devlet' anlayışı, bugün sivil toplumumuzun, kültürümüzün ve ortak değerlerimizin her alanında yaşayan canlı bir gerçektir." dedi.

Akgün, "Bugün, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve işbirliği, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ortaya koyduğu güçlü siyasi irade ve Şuşa Beyannamesi'nin çizdiği vizyon çerçevesinde, her zamankinden daha derin ve sağlam temeller üzerinde yükselmektedir. Karabağ'da kazanılan haklı zafer, bu coğrafyada barışın, adaletin ve halkların iradesinin ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya ilanıdır." ifadelerini kullandı.

Temsili şehit mezarlarına karanfil bırakan Akgün ve beraberindekiler daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret etti.