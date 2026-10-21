Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
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Azerbaycan'daki okullarda başörtüsü yasağı nedeniyle Ankara ile Bakü arasında gerilimin yaşandığı dönemde sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Erdoğan Aliyev'i Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi’ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Erdoğan Aliyev'e Türkiye ile Azerbaycan’ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını belirtirken, Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi’ne davet etti. 

ERDOĞAN İLE ALİYEV ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Aliyev'i 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi’ne davet etti.

Bu kritik temas, Azerbaycan’daki okullarda uygulanan başörtüsü kısıtlaması nedeniyle iki ülke arasında yaşanan görüş ayrılıklarının ardından geldi. Türkiye’den gelen eleştirilere Bakü yönetiminin tepki göstermesiyle tırmanan gerilimin ardından yapılan görüşme, Ankara ve Bakü arasındaki diyalog kanalının yeniden güçlendiğine işaret etti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan’ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Azerbaycan’ın bağımsızlığının 35’inci yıl dönümünü bir kez daha kutlarken Aliyev’i, Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi’ne davet etti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
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