FIBA Europe Cup'ta Y. Denizli Basket, 28 Ekim'de Bakü'de Landau Lions'a konuk olacak - Son Dakika
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FIBA Europe Cup'ta Y. Denizli Basket, 28 Ekim'de Bakü'de Landau Lions'a konuk olacak

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FIBA Europe Cup\'ta Y. Denizli Basket, 28 Ekim\'de Bakü\'de Landau Lions\'a konuk olacak
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Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu'nun dördüncü maçında 28 Ekim Çarşamba saat 19.30'da Bakü'de Landau Lions ile karşılaşacak. Denizli ekibi, Azerbaycan deplasmanından galibiyetle dönerek gruptaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu'ndaki mücadelesinde Azerbaycan temsilcisi Landau Lions ile karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında Denizli'yi temsil eden yeşil-siyahlılar, zorlu deplasmanda galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Avrupa kupalarını bir arada sürdüren Denizli temsilcisi, yoğun maç takviminde başarılı sonuçlar alarak gruptaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Teknik heyet ve oyuncular, deplasmanda oynanacak karşılaşmada mücadele gücünü sahaya yansıtmayı amaçlıyor.

FIBA Europe Cup G Grubu'nda daha önce BC Prievidza karşısında sahasında kazanarak Avrupa serüvenine iyi bir başlangıç yapan Y. Denizli Basket, Portekiz deplasmanında SL Benfica'ya 96-91 mağlup olmuştu. Yeşil-siyahlı ekip, İsviçre temsilcisi Lions de Genve karşısında aldığı 80-76'lık galibiyetle yeniden moral buldu.

Denizli ekibi, Azerbaycan deplasmanında da bu çıkışını sürdürerek gruptaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Karşılaşma, hem Avrupa arenasında kazanılacak puanlar hem de takımın yoğun fikstür öncesinde yakalayacağı moral açısından önem taşıyor.

Yoğun fikstürde kritik mücadele

Süper Lig ve FIBA Europe Cup'ta arka arkaya karşılaşmalara çıkan Y. Denizli Basket, kısa aralıklarla oynanan maçlarda fiziksel dayanıklılığını ve kadro derinliğini en iyi şekilde kullanmak zorunda. Teknik heyet, oyuncuların enerjisini doğru yöneterek Avrupa deplasmanından istenen sonuçla dönmeyi amaçlıyor. Yeşil-siyahlılar, Denizli'yi Avrupa'da temsil etmenin sorumluluğuyla sahaya çıkarken taraftarlarına yeni bir galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.

Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu'nun dördüncü maçında 28 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da Bakü'de Landau Lions ile karşılaşacak. Mücadele, Denizli ekibinin Avrupa kupalarındaki grup aşamasında önemli bir sınav olacak.

Kaynak: İHA
AzerbaycanDenizliBaküSporSon Dakika

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