Milli judocu İnci Göğer, Bakü'de 78 kiloda Avrupa bronz madalyasına uzandı - Son Dakika
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Milli judocu İnci Göğer, Bakü'de 78 kiloda Avrupa bronz madalyasına uzandı

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Milli judocu İnci Göğer, Bakü\'de 78 kiloda Avrupa bronz madalyasına uzandı
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Bakü'deki Avrupa İşitme Engelliler Judo Şampiyonası'nda 78 kilo kategorisinde tatamiye çıkan Samsunlu milli judocu İnci Göğer, üçüncü sırayı alarak bronz madalya kazandı. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Göğer ve milli sporcular tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Samsunlu milli sporcu İnci Göğer, 78 kilo kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Şampiyonada 78 kiloda tatamiye çıkan İnci Göğer, rakipleriyle yaptığı mücadelelerin ardından organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Göğer'in başarısının, yıllardır süregelen emeği, kararlılığı ve mücadelesinin bir sonucu olduğu belirtildi.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden İnci Göğer ve mücadele eden diğer milli sporcular tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Kaynak: İHA
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